O casa din raionul Sîngerei, cuprinsă de flăcări. Proprietarul a suferit arsuri, fiind internat în stare gravă

Un bărbat a suferit arsuri pe suprafața corpului în urma unui incendiu produs în raionul Sîngerei. În dimineața zilei de 17 noiembrie, pompierii din nordul țării au intervenit la un incendiu produs într-o locuință din satul Sloveanca. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:06, conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Potrivit informațiilor înregistrate, incendiul cu flacără deschisă se manifesta în interiorul casei și parțial la acoperiș. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri și salvatori. Pompierii au reușit localizarea incendiului la ora 09:06 și lichidarea completă la ora 09:48.

Focul a distrus bunurile materiale din interiorul locuinței și aproximativ 50% din acoperiș. Proprietarul casei, un bărbat de 67 de ani, a suferit arsuri de gradul III la nivelul membrelor inferioare. Acesta a fost preluat de echipajul medical de urgență și transportat la Spitalul Raional Sîngerei, fiind internat în stare grav-stabilă în secția de reanimare.

„În urma cercetărilor, specialiștii IGSU au stabilit, preliminar, că incendiul a fost cauzat de nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea sobei de încălzit. Cel mai probabil, focul a izbucnit după ce soba a fost suprasolicitată, ceea ce a dus la aprinderea materialelor combustibile aflate în apropiere”, se menționează în comunicat.

Potrivit IGSU, de la începutul anului 2025 au fost înregistrate 235 de incendii cauzate de exploatarea sobelor de încălzit.

În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 24 de situații de risc.