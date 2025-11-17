UPDATE Sute de oameni, evacuați din două localități din Tulcea, după ce o dronă a lovit o navă cu peste 4 mii de tone de gaz lichefiat. Risc major de explozie

UPDATE 16:55 300 de persoane au fost evacuate până acum. În continuare, incendiul este activ la bordul navei, scrie hotnews.ro.

Potrivit șefului DepartamentulUI pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, nava este încărcată cu aproximativ 4 400 de tone de gaz, iar explozia poate avea un impact de 4,5-5 km.

„Când riscul scade, populația evacuată se va întoarce acasă, poate fi vorba de câteva ore sau până mâine”, a mai spus șeful DSU.

„Nu luăm în calcul să evacuăm alte localități, zona de impact nu se extinde mai mult”, a mai spus Raed Arafat.

Autoritățile române au decis să evacueze și localitatea Ceatalchioi din județul Tulcea, ca urmare a estimărilor efectuate de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

„Astăzi, în cadrul şedinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgenţă Tulcea, desfășurată la ora 13:00, a fost dispusă măsura evacuării preventive a populației din localitatea Ceatalchioi ca urmare a estimărilor efectuate de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. Decizia a fost luată pentru a elimina riscurile potențiale şi pentru a proteja populația și bunurile din zonă”, a transmis ISU Tulcea.

Evacuarea vizează atât persoanele, cât și animalele.

„Pentru coordonarea operativă a intervenției, a fost activat Centrul Județean de Conducere şi Coordonare a Intervenției, precum şi gruparea operativă din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea. Transportul persoanelor evacuate se va efectua cu 2 microbuze din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, cât și o autospecială victime multiple, pentru gestionarea în condiții optime a eventualelor urgențe medicale”, a mai comunicat ISU Tulcea.

UPDATE 16:50 Nava care arde, ORINDA, navighează sub pavilionul Turciei. Ea a fost lovită de dronă noaptea trecută, în jurul orei 02:00 dimineața, a anunțat Direcția Generală pentru Afaceri Maritime a guvernului turc. Echipajul format din 16 membri ai navei a fost evacuat în siguranță.

Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir. pic.twitter.com/tLokyPGi6e — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) November 17, 2025

UPDATE 13:00 Tudor Cernega, primarul din Ceatalchioi, confirmă evacuarea a 15 oameni și spune că „prioritatea o reprezintă siguranța localnicilor și a salvatorilor”, potrivit hotnews.ro.

„E pericol de explozie. Am evacuat 15 persoane, care sunt la primărie în acest moment. La ora 12 o să le dăm o masă caldă. Avem acolo dispensar și tot ce trebuie. Acum încercăm să evacuăm animalele din gospodării. Am evacuat doar zona din Plauru”, a spus, pentru HotNews, Tudor Cernega, primarul comunei Ceatalchioi.

Știrea inițială:

Pericol major la granița României după ce o navă încărcată cu aproximativ 4000 de tone de GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, în apropiere de localitatea tulceană Plauru. Potrivit presei locale, nava ar fi în flăcări, iar riscul unei explozii de proporții este considerat ridicat de autorități, transmite Euronews.

Plauru, evacuat

Primarul comunei Ceatalchioi s-a deplasat deja în zonă, iar prefectul județului Tulcea se îndreaptă către locul incidentului. Structurile de intervenție au fost puse în alertă, iar autoritățile române analizează în aceste momente scenariile de acțiune.

Potrivit informațiilor preliminare localitatea Plauru va fi evacuată, varianta aceasta fiind solicitată și de partea ucraineană, în condițiile în care încărcătura de GPL ar putea provoca o explozie cu efecte devastatoare de o parte și de alta a graniței. De altfel, 15 persoane ar fi fost deja evacuate în localitatea Ceatalchioi. ISU menționează că misiunea este în desfășurare.

ISU Tulcea: „Suntem în permanentă comunicare cu autoritățile din Ucraina, până în acest moment nu este cazul să intervenim”.

Adăposturi la Plauru

În 2023, în contextul atacurilor rusești din apropiere, militarii români au început să construiască spații de protecție a populației. Adăposturile au fost ridicate în zona în care s-au prăbușit mai multe drone.

Ministerul Apărării Naționale anunțase că măsura a fost adoptată, în conformitate cu o decizie a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

De asemenea că în 2024 la Plauru au căzut trei din cele cinci drone rusești ale căror rămășițe au fost găsite pe teritoriul României. Alarmele antiaeriene au devenit o obișnuință în această zonă.



