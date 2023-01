„Nu ieșim de zile bune la lucru. Pensia este mică și nu ne ajunge de trai”. Câțiva pensionari, care dețin patente de întreprinzător, nemulțumiți de faptul că sunt impuși să-și cumpere polița medicală

Mai mulți pensionari, care dețin patente de întreprinzător, se declară nemulțumiți de faptul că sunt impuși să-și procure polița medicală în mărime de 2028 lei. Ei spun că veniturile abia le ajung pentru a-și asigura coșul minim de consum.

Într-o discuție cu Ziarul de Gardă, Tatiana, o pensionară din Călărași care deține concomitent și patenta de întreprinzător, a declarat că are o pensie mică, iar veniturile pe care le obține din calitatea de întreprinzător sunt și ele mici.

„(…) De când lucrez am plătit toate cotizațiile la stat. Acum am ajuns la odihna bine meritată și când să întoarcă statul ceea ce noi am plătit toată viața (…). Noi nu ieșim de zile bune la lucru. Poți nu poți sau ești bolnav, oricum ieși la lucru pentru a-ți face de o bucată de pâine. Și bucata ceea de pâine ți-o ia de la gură (…). Asta e nemulțumirea. De unde venituri dacă suntem pensionari? Pensia mea este de 2260 lei. Oare îmi ajunge? Am cumpărat-o (polița medicală n.red.) deja că ne-a impus. Nu ne dă patentă dacă nu o cumpărăm (…). Au zis că o să ne verifice, iar dacă nu avem patentă, o să ne amendeze. Ne sufocă cu totul. Nu este de ajuns că pensia este mică și nu ne ajunge de trai, dar ne distrug și ei. E mai bine pentru cei care stau acasă (…)”, a spus Tatiana.