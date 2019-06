Nou șef la Piața Centrală: „Să vă spun toată istoria cred că este prematur”

Omul de afaceri Viorel Braga este noul șef interimar al întreprinderii municipale „Piața Centrală”. Acesta a fost prezentat de Ruslan Codreanu, după ședința săptămânală a serviciilor Primăriei Chișinău.

Ruslan Codreanu i-a mulțumit lui Braga că a acceptat să preia conducerea Pieții Centrale într-o situație „dificilă”. Vicedirectori ai întreprinderii municipale au fost propuși Marcel Zambițchi, șef al Direcției generale comerț și alimentație publică, Vlad Nicolaescu și Ion Romanenco. Ultimii doi ar urma să fie aprobați de noul șef al întreprinderii municipale.

Potrivit lui Codreanu, prioritățile pentru noua conducere trebuie să fie „comunicare cu toți agenții economici, susținerea producătorilor autohtoni, crearea condițiilor adecvate, modernizarea Pieții Centrale, salubrizarea perimetrului, transparență și tot ce înseamnă servicii online”.

Solicitat să-și prezinte CV-ul șă să vorbească despre afacerile sale, Viorel Braga a fost rezervat în declarații, precizând doar că din 2010 are o afacere de succes în domeniul alimentației publice, domeniu pe care l-ar cunoaște foarte bine.

„Să vă spun toată istoria cred că este prematur, dar vreau să vă spun că sunt un copil care a învățat la două școli, sunt un om care muncesc mult, am o universitate de drept în spate, am colegiul Ștefan Neaga în spate. Sunt un om al artei, al culturii. Vrem ca multe lucruri să vină din punct de vedere al culturii, al ideii și a schimbărilor”, a declarat noul director interimar al Pieții Centrale, enunțând drept prioritate în noua funcție valorificarea produselor autohtone.

„Astăzi, în calitate de director care sunt, dacă îmi permiteți, mari declarații nu voi face. „E ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune”. Noi întâi ne vom informa, vom stabili comunicarea cu agenții economici, comunicarea cu cei din jur”, a invocat Braga.

La sfârșitul săptămânii trecute, Ruslan Codreanu a demis întreaga conducere a Pieţei Centrale, pe motiv că „sunt datorii de peste 60 de milioane de lei, care ar trebui să fie acoperite din bugetul primăriei”.