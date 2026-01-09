Noi deconectări, înregistrate pe parcursul nopții din cauza rafalelor puternice de vânt și depunerilor de polei. Toți consumatorii au fost reconectați

Toți cei peste 7 800 de consumatori, din 10 localități care au rămas fără energie electrică, în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de joi, 8 ianuarie, au fost reconectați integral la rețeaua electrică, a anunțat Ministerul Energiei.

Pe parcursul nopții au fost înregistrate noi deconectări, cauzate de rafalele puternice de vânt și depunerile de polei, astfel încât numărul total al consumatorilor afectați a ajuns la aproximativ 6 mii în aria de deservire a SA „RED-Nord” și 1 800 în aria SA „Premier Energy Distribution”. În prezent, toți consumatorii au fost reconectați, iar alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în totalitate.

Echipele de intervenție ale operatorilor sistemului de distribuție SA „Premier Energy Distribution” și SA „RED-Nord” au acționat „neîntrerupt” pe parcursul nopții și al zilei de vineri, fiind mobilizate în teren pentru remedierea operativă a avariilor apărute în rețelele electrice.

La această etapă, operatorii de distribuție au rămas să gestioneze cazuri unitare, care vizează remedierea avizelor privind deranjamentele în rețelele de joasă tensiune (0,4 kV).