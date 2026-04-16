Apă-Canal Chișinău atenționează consumatorii despre o schemă de escrocherie, cu persoane care se dau drept angajați ai întreprinderii

O rețea de escroci contactează consumatorii S.A. „Apă-Canal Chișinău” sub pretextul că sunt angajați ai întreprinderii, solicitând date cu caracter personal, a anunțat societatea pe acțiuni joi, 16 aprilie.

Potrivit unui comunicat de presă, escrocii comunică în mod fals că termenul de valabilitate al contoarelor de apă a expirat și solicită date personale, inclusiv informații din buletin și detalii despre venituri (pensii, salarii). Totodată, aceștia npromit soluționarea verificării metrologice a contoarelor.

„Precizăm ferm că aceste informații sunt false. Întreprinderea nu solicită prin telefon date cu caracter personal sau informații despre veniturile cetățenilor. În majoritatea cazurilor, apelurile provin de pe numere de telefon mobil, iar persoanele care sună sunt vorbitori de limbă rusă. Reamintim că în facturile emise pentru serviciile de alimentare cu apă este indicată luna și anul expirării termenului de verificare a contoarelor. Cetățenii sunt îndemnați să verifice aceste informații direct în factură”, a precizat Apă-Canal Chișinău.

Consumatorii sunt îndemnați să manifeste vigilență și să nu transmită date personale către persoane necunoscute. În cazul în care sunt contactați în asemenea situații, sunt rugați să anunțe imediat întreprinderea la numerele de telefon indicate în facturi.

Autoritățile atenționează asupra creșterii numărului de tentative de fraudă, după ce, în ultimele șapte zile, la Serviciul 112 au fost înregistrate 516 apeluri legate de astfel de cazuri, transmit reprezentanții Serviciului 112.

Potrivit datelor oficiale, aceasta reprezintă o medie de aproximativ 74 de apeluri zilnice, în care cetățenii au semnalat că au fost contactați de persoane care își atribuie în mod fals calitatea de reprezentanți ai unor instituții publice, bănci sau alte entități.