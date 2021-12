Natalia Ursachi, mamă a cinci copii, condamnată pentru escrocherie, eliberată din penitenciar după grațiere: „Am început a plânge… Nu-i ușor să treci prin anii de pușcărie”

Nataliei Ursachi, mamă a cinci copii, condamnată pentru escrocherie, din motiv că nu a stins datoriile față de partea vătămată, grațiată prin decretul emis de președinta R. Moldova Maia Sandu, a fost eliberată marți, 14 decembrie, din Penitenciarul pentru femei de la Rusca, acolo unde a fost deținută un an și 6 luni.

La eliberarea din penitenciar, femeia, care a ieșit însoțită de avocatul ei, a declarat pentru jurnaliștii de la Jurnal TV că pleacă direct acasă, la Drochia, unde o așteaptă copiii și mama ei.

Femeia a declarat într-un interviu pentru Jurnal TV că perioada pe care a petrecut-o după gratii a fost una complicată și că „alături de ea au suferit rudele și copiii ei”.

„Eu nici nu știam cum să mă comport și am început să plâng. Repede am anunțat-o pe mama, iar ea la rândul ei la fel a început să plângă și mi-a zis că se pornește spre mine. Eu am aflat acum, dar ea știa mai devreme. Este o situație pe care nici nu pot să o comentez. Cel mai dureros este că nu am suferit numai eu, dar au suferit copiii, părinții, sora și rudele apropiate. Asta te omoară cel mai mult. Nu-i atât de ușor să treci prin anii de pușcărie, nu este atât de simplu”