LIVE TEXT Ședința Parlamentului: Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, prezintă raportul de activitate pentru anul 2025 al CA

Astăzi, 26 martie, are loc ședința Parlamentului. Pe ordinea de zi a deputaților sunt mai multe proiecte de lege, inclusiv lectura a doua a proiectul de lege privind activitatea agenților imobiliari. La fel, aleșii poporului vor examina proiectul privind afișarea țării de origine pentru produse alimentare și vor audia raportul de activitate pentru anul 2025 al Consiliului Audiovizualului (CA).

UPDATE 16:33 Liliana Vițu a declarat: „Avem nevoie de oameni care să lucreze la CA. Oamenii nu vin la salarii care nu sunt competitive. Până să ajungem în punctul în care să analizăm de ce investiții ar mai fi nevoie pentru Consiliu, avem nevoie de oameni. Vom aprecia răspunsuri mai pozitive din partea Ministerului Finanțelor”, a menționat președinta CA.

UPDATE 15:54 În cadrul prezentării, au fost prezentate mai multe date privind activitatea CA.

UPDATE 15:43 La ședință urmează audierea raportului de activitate pentru anul 2025 al Consiliului Audiovizualului, prezentat de președinta Consiliului, Liliana Vițu.

„Since you spoke in another language, I will also speak in a foreign language that I know. (Odată ce ați vorbit într-o altă limbă, voi vorbi și eu într-o limbă străină pe care o cunosc)”. Aceasta a fost replica pe care șefa Consiliului Audiovizualului (CA), Liliana Vițu, i-a dat-o deputatei comuniste Diana Caraman, după ce aceasta a vorbit în rusă la ședința Comisiei pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media din 25 martie.

Ieri a fost audiat raportul de activitate pentru anul 2025 al Consiliului Audiovizualului al R. Moldova. Prezentă la ședință, șefa CA s-a arătat indignată atunci când comunista Diana Caraman i-a adresat o întrebare în rusă și a decis să-i răspundă în engleză.

UPDATE 15:42 Proiectul de lege care va obliga comercianții să afișeze „informații lizibile” despre țara de origine a produselor alimentare a fost votat în prima lectură de către 64 de deputați.

UPDATE 15:32 Radu Marian a declarat că, inițial, se preconiza ca modificările să intre în vigoare în jumătate de an, de la adoptarea proiectului. „După consultările publice, inclusiv cu retailerii, ei au menționat că sunt gata să implementeze în trei luni. Vom vedea în lectura a doua”.

UPDATE 14:58 Deputatul Radu Marian prezintă în prima lectură proiectul de lege privind afișarea țării de origine pentru produse alimentare.

Conform proiectului, afișarea țării de origine a produselor alimentare va fi obligatorie pentru unitățile comerciale care au o suprafață mai mare de 50 m². Mai exact, comercianții vor trebui să indice denumirea țării de origine, iar reprezentarea grafică a drapelului este opțională. În același timp, utilizarea drapelului fără indicarea denumirii țării este interzisă, scrie sursa citată.

„Vizibilitatea sporită la raft poate acționa ca un catalizator pentru dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare, contribuind la reducerea amprentei de carbon asociate transportului pe distanțe lungi şi la consolidarea rezilienței economice a mediului rural. Pe termen mediu şi lung, creșterea vizibilității produselor autohtone poate conduce la majorarea vânzărilor producătorilor locali cu un procent estimativ între 5% şi 15% în categoriile proaspete”, se menționează în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Proiectul de lege conține și sancțiuni contravenționale pentru comercianții care nu vor afișa țara de origine a produselor alimentare. Astfel, amenda prevăzută pentru persoanele cu funcție de răspundere poate ajunge până la 6000 de lei, iar pentru persoanele juridice – până la 12 mii de lei.

UPDATE 14:57 Proiectul de lege privind eliminarea graduală a discrepanțelor fiscale și legislative dintre cele două maluri ale Nistrului a fost votat în prima lectură de către 58 de deputați.

UPDATE 14:15 Ședința Parlamentului continuă cu examinarea în prima lectură a proiectului de lege ce vizează taxa pe valoarea adăugată și accizele. Proiectul este prezentat de deputatul Radu Marian.

Proiectul de lege prevede că primele scutiri fiscale vor fi eliminate în 2026 pentru produsele neesențiale din punct de vedere social, cum ar fi alcoolul. Ca urmare a adoptării și implementării proiectului de lege, la importul și comercializarea acestor produse în raioanele din stânga Nistrului se vor aplica TVA și accize, la fel ca în restul țării. Autorii punctează că implementarea integrală a acestor măsuri va aduce la bugetul de stat venituri suplimentare estimate la aproximativ 3,3 miliarde de lei anual.

De asemenea, documentul propune abrogarea normelor legale care prevăd scutirea de TVA pentru livrarea energiei electrice de echilibrare către agenții economici care nu sunt conectați la sistemul bugetar al R. Moldova, precum și importul și livrările ulterioare de gaze naturale efectuate de SA „Moldova-Gaz” către SRL „Tiraspoltransgaz”, care nu are relații cu sistemul bugetar al R. Moldova. Autorii proiectului propun ca aceste prevederi să intre în vigoare la 1 iunie 2026.

UPDATE 13:05 Proiectul de lege a fost votat în a doua și a treia lectură.

Inițiativa legislativă are drept scop corectarea unor disfuncționalități identificate în aplicarea cadrului normativ, precum și prevenirea unor blocaje financiare și distorsiuni concurențiale, comunică Parlamentul. De asemenea, un alt obiectiv este asigurarea protecției mediului de afaceri și a interesului public. Autorii menționează, în nota de fundamentare, că implementarea propunerilor legislative va asigura un cadru normativ mai echitabil, predictibil și favorabil investițiilor, fără a afecta disciplina financiară și interesele statului.

Proiectul de lege conține modificări ale Codului fiscal. Autorii propun instituirea unei excepții clare și limitate privind aplicarea suspendării operațiunilor la conturi sau executării sumelor. Excepția se va aplica doar în limita datoriei instituției bugetare față de contribuabil și în cadrul alocațiilor aprobate pentru acest scop. Astfel, se urmărește asigurarea unui tratament echitabil al contribuabililor care au de încasat sume de la instituții finanțate de la buget și ale căror restanțe fiscale sunt determinate de întârzieri în executarea obligațiilor de plată ale acestora.

De asemenea, autorii propun modificarea sancțiunii pentru nedeclararea corectă a venitului impozabil în cazurile care nu afectează direct bugetul de stat. Astfel, amenda va fi cuprinsă între 1 000 și 10 000 de lei, în loc de 12–15%, cât este în prezent.

UPDATE 13:00 Ședința continuă cu prezentarea în lectura a doua a proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (suport desfășurare afaceri).

UPDATE 12:58 Proiectul de lege privind activitatea agenților imobiliari a fost votat în lectura a doua de 53 de deputați.

UPDATE 12:53 Proiectul de lege privind activitatea agenților imobiliari este prezentat în lectura a doua. Proiectul a trecut de prima lectură încă în iulie 2025.

Conform proiectului, în legislație vor fi stabilite condiții clare de acces la profesie. Agenții imobiliari vor fi obligați să obțină un certificat de competență profesională, care va fi emis de o instituție de învățământ acreditată. În acest sens, va fi creat modulul „Agenți imobiliari”, integrat într-un sistem informațional administrat de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru. De menționat că, pentru a primi certificatul de agent imobiliar, persoana va trebui să întrunească cumulativ mai multe condiții, printre care studii superioare sau medii speciale, precum și lipsa de antecedente penale nestinse pentru infracțiuni contra patrimoniului sau infracțiuni economice.

„Totodată, agenții imobiliari vor fi obligați să încheie contracte scrise cu clienții, în care vor fi specificate drepturile și obligațiile ambelor părți. Pentru a asigura respectarea drepturilor consumatorilor, vor fi interzise practicile comerciale incorecte, cum ar fi publicitatea înșelătoare sau aplicarea de comisioane ascunse”, mai prevede proiectul de lege.

UPDATE 12:52 În prima lectură, a fost votat proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional, privind constatarea contravențiilor în domeniul circulației rutiere săvârșite cu vehicule înmatriculate în alte state, cu votul a 70 de deputați.

UPDATE 12:40 „În anul 2025, pe teritoriul R. Moldova am avut înregistrate circa 100 de mii de încălcări rutiere comise de către conducătorii auto aflați la volanul mijloacelor de transport cu numere de înmatriculare străinei și doar în 20% din aceste încălcări a fost posibil de a aplica o sancțiune”, a declarat secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan.

UPDATE 12:30 În plenul Parlamentului este prezentat proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional, privind constatarea contravențiilor în domeniul circulației rutiere săvârșite cu vehicule înmatriculate în alte state. Conform proiectului, dacă va fi aprobat, acesta va intra în vigoare după aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană.

Proiectul va introduce avizul de încălcare a normelor de circulație ca instrument de notificare. Acesta va conține informații precum temeiul legal, datele autorității competente, detalii despre fapta comisă (data, locul, vehiculul implicat), sancțiunea aplicată, precum și drepturile persoanei vizate.

„Avizul va conține și informații privind modalitatea de contestare, termenul de exercitare a dreptului la apărare, obligația de a comunica identitatea conducătorului auto și consecințele nerespectării acestei obligații. Totodată, documentul va include modalitățile de plată a amenzii, posibilitatea achitării a jumătate din cuantumul acesteia, precum și informații privind protecția datelor cu caracter personal. Persoanele vizate vor avea acces, prin link sau cod QR, la un portal informativ european privind încălcările regulilor de circulație”, a comunicat anterior Parlamentul.

Potrivit documentului, avizul va putea fi emis în cel mult 11 luni de la data săvârșirii contravenției. În situațiile în care identificarea conducătorului auto sau a titularului vehiculului nu este posibilă imediat, avizul va fi emis în termen de până la cinci luni.

UPDATE 12:27 Proiectul de lege privind consolidarea echilibrului de gen în rândul organelor de conducere ale societăților ale căror acțiuni sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată a fost votat în prima lectură de 69 de deputați.

UPDATE 12:06 Felicia Bertold, secretară de stat la Ministerul Muncii și Protecței Sociale prezintă în prima lectură proiectul de lege privind consolidarea echilibrului de gen în rândul organelor de conducere ale societăților ale căror acțiuni sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată.

„În R. Moldova, datele statistice indică următoarele aspecte relevante: În anul 2023, din totalul conducătorilor de toate nivelurile, 56,4% au fost bărbați și 43,6% femei. În mediul antreprenorial (2016-2022), 66,2% dintre conducătorii întreprinderilor active sunt bărbați, iar doar 33,8% femei. În anul 2022, în municipiul Chișinău, 63,7% dintre întreprinderile nou-create erau conduse de bărbați, iar 36,3% de femei. Această situație evidențiază o subreprezentare structurală a femeilor în funcțiile decizionale, cu impact asupra competitivității, diversității decizionale, transparenței și atractivității investiționale ale companiilor. În lipsa unui cadru normativ specific, dezechilibrul de gen persistă și măsurile voluntare s-au dovedit insuficiente pentru corectarea sa. Proiectul de lege are ca scop armonizarea legislației Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene, în contextul procesului de aderare”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

UPDATE 12:05 Proiectul de lege cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești” a fost votat în lectura a doua.

UPDATE 11:53 Este prezentat în lectura a doua, proiectul de lege cu privire la Portul Internațional Liber „Giurgiulești”.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Documentul propune reducerea duratei contractului de arendă de la 99 de ani la 49 de ani. Proiectul de lege mai prevede că investitorul general și rezidenții vor fi obligați să restituie statului toate construcțiile edificate pe teritoriul Portului Internațional Liber Giurgiulești. Totodată, aceștia vor fi obligați să achite toate cheltuielile legate de schimbarea destinației terenurilor agricole în terenuri pentru construcții.

Documentul mai prevede că, din anul 2030, investitorul general și rezidenții portului vor fi supuși unui regim în conformitate cu legislația Uniunii Europene – fără regim fiscal și vamal special. Astfel, aceștia vor achita toate obligațiile financiare. Totodată, se propune ca aceștia să cadă sub incidența Legii concurenței și să prezinte anual rapoarte de audit.

UPDATE 11:33 Pe agenda Parlamentului a fost inclus un proiect de hotărâre privind demiterea deputatului PAS, Nicolae Botgros.

„Este clar ca bună ziua, unde este arta, unde este politica, este departe una de alta. Nu vreau să-mi pierd ceea ce am mai scump și pentru ce am lucrat mai mult de 50 de ani. A fost un act mare de a lucra 50 de ani în cultură și acum să pierd tot acest lucru, fiind în politică”, a afirmat anterior artistul pentru ZdG.

UPDATE 11:22 La ședință sunt prezenți reprezentanții comisiei juridice din Senatul României. Membrii Comisiei juridice, pentru numiri și imunități din Parlamentul R. Moldova și ai Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări din Senatul României se vor reuni într-o ședință comună.

Anterior Legislativul a scris că parlamentarii de la Chișinău și București vor discuta subiecte ce vizează statul de drept, o condiție esențială pentru aderarea la Uniunea Europeană.

UPDATE 11:20 „La 27 martie într-o zi cu o profundă încărcătură simbolică vom marca 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Este un moment important pentru toți românii (…) Felicitări, dragi români!”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu.

UPDATE 11:18 La începutul ședinței și-au anunțat prezența 91 de deputați.

Pe 24 martie a avut loc o ședință extraordinară a Parlamentului, la care a fost aprobată declararea stării de urgență în sectorul energetic, pentru 60 de zile. Măsura a fost luată după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei, inclusiv aflate în proprietatea Moldovei, care au afectat și Linia electrică Vulcănești–Isaccea.