Mitropolitul Vladimir lipsește de la Congresul Familiei organizat sub patronajul lui Dodon

Mitropolitul Vladimir nu a participat la Congresul Mondial al Familiei organizat sub patronajul președintelui Igor Dodon. În locul acestuia, la inaugurarea Congresului a participat Părintele Ioan, Episcop de Soroca, care a dat citire unui mesaj din partea Mitropolitului.

Înalt Prea Sfinţitul Vladimir a lipsit de la Congres pentru că participă la Moscova, la ședința extraordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, sub președinția Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii, Chiril.

Congresul Mondial al Familiei a fost inaugurat astăzi, 14 septembrie, și va dura până pe 15 septembrie. Congresul este organizat în susţinerea a ceea ce preşedintele ales, cât şi organizatorii numesc familie tradiţională. Pe pagina oficială a evenimentului se spune că, „potrivit tradiţiei, cele mai importante scopuri ale căsătoriei sunt naşterea şi educarea copiilor, ajutorul reciproc, completarea reciprocă, fundamentată pe înţelegere, respect şi interzicerea negării viziunilor bisericeşti asupra conceptului de familie”.

Sponsorii evenimentului sunt Fundaţia Galinei Dodon – „Din suflet”, Congresul Mondial al Familiilor (World Congress of Families) şi Organizaţia Internaţională pentru Familie (International Organization for the Family).

Foto: mitropolia.md