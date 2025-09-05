Mitropoliții Moldovei și Basarabiei, într-o fotografie comună alături de Marta Kos

Astăzi, 5 septembrie, Comisara europeană Marta Kos a discutat cu reprezentanții comunităților religioase din Moldova. Mitropolitul Moldovei Vladimir, subordonat Patriarhiei Ruse și Mitropolitul Basarabiei Petru, subordonat Patriarhiei Române, alaturi de alti lideri religiosi din Moldova au participat la întâlnire.

Marta Kos a scris pe platforma X că a avut, pe 5 septembrie, o întrevedere cu liderii religioși din R. Moldova, alături de care a discutat despre parcursul european al țării.

„Astăzi m-am întâlnit cu liderii religioși ai Moldovei. Am discutat despre cum unitatea și coeziunea socială pot construi o Moldovă mai sigură și mai prosperă și cum să depășim polarizarea. Aștept cu nerăbdare dialogul nostru viitor și eforturile comune pentru a aduce Moldova în UE”, a scris Marta Kos pe X.

Într-o fotografie publicată de Mitropolia Basarabiei, Mitropolitul Moldovei Vladimir, subordonat Patriarhiei Ruse și Mitropolitul Basarabiei Petru, subordonat Patriarhiei Române apar împreună, alături de Marta Kos.

Sursa: Mitropolia Basarabiei

Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldovei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei, ai cărei preoți au fost amendați pentru că au făcut agitație electorală pentru candidații afiliați condamnatului fugar Ilan Șor și împotriva referendumului în 2024, a anunțat dimineață că Mitropolitul Vladimir a avut o întâlnire alături de comisara europeană Marta Kos, fără a menționa despre ce au discutat.

„În dimineața zilei de vineri, 5 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Vladimir, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, a avut, la Palatul Mitropolitan din Chișinău, o întrevedere cu Excelența Sa, doamna Marta Kos, Comisar European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere”, a scris Mitropolia Moldovei pe site-ul lor oficial.

Și Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, a venit cu un mesaj în urma vizitei.

„Astăzi, 5 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a primit la Reședința Mitropolitană vizita Excelenței Sale doamna Marta Kos, Comisar European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, în cadrul unei întrevederi ce a adus în prim-plan chestiuni esențiale pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova.

Discuția bilaterală s-a concentrat asupra parcursului european al țării, asupra provocărilor acestuia, dar și asupra oportunităților pe care Uniunea Europeană le oferă cultelor religioase, în special în domeniul protejării libertății religioase, al finanțării proiectelor de conservare și promovare a patrimoniului cultural și bisericesc și al consolidării unui rol activ al Bisericii în viața societății”, a scris Mitropolia Basarabiei.

În perioada 3 – 5 septembrie, Marta Kos a efectuat o vizită în R. Moldova.