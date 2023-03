Ministrul Apărării, interviu pentru France Presse: „Nu există la ora actuală un pericol militar iminent împotriva R. Moldova”

Ministrul Apărării al R. Moldova, Anatolie Nosatîi, crede că țara noastră nu se confruntă cu un „pericol militar iminent”, ci cu un „război hibrid” dus de Moscova pentru a „răsturna puterea” proeuropeană de la Chișinău. Declarația a fost făcută luni, 13 martie, într-un interviu acordat agenției de presă France Presse.

„Nu există la ora actuală un pericol militar iminent împotriva R. Moldova, dar există alte tipuri de riscuri care îi afectează securitatea”, a declarat Anatolie Nosatîi. Ministrul a menționat că „dezinformarea, tensiunile în societate generate de Rusia” sunt „sunt un ansamblu de provocări” destinate să răspândească haos și să „schimbe ordinea politică” în țară.

#UPDATE Moldova does not currently face "imminent military danger" but is subject to "hybrid warfare generated by Russia" in a bid to "overthrow state power", its defence minister Anatolie Nosatii told AFP in an interview on Monday ➡️ https://t.co/lc2OE2zerx pic.twitter.com/I73QGvSxBt