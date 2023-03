Oficial american, despre protestele de la Chișinău și amenințările la adresa securității R. Moldova: „Rusia încerca diferite opțiuni pentru a slăbi guvernarea. Scopul final este de a avea o guvernare mai pro-rusă”

Statele Unite ale Americii nu văd în acest moment nicio amenințare militară iminentă la adresa R. Moldova. Totuși, consideră că Federația Rusă încearcă să submineze Guvernul de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute de coordonatorul Consiliului de Securitate Națională pentru comunicare strategică al SUA, John Kirby, în cadrul unui briefing în care a vorbit depre situația din R. Moldova, ținut vineri, 10 martie, la Casa Albă, la care a participat ZdG.

Oficialul american susține că proteste care sunt organizate la Chișinău ar fi sprijinite de Federația Rusă pentru a aduce o „guvernare mai pro-rusă în capitală”.

Pe lângă aceasta, ne putem aștepta că un alt grup de agenți ruși va asigura antrenament și va ajuta la organizarea demonstrațiilor în Moldova. În ultimul an, am văzut tentativele eșuate ale Federației Ruse de a destabiliza alte state europene, Montenegro în 2016 este un exemplu”, a declarat John Kirby.

Totuși, oficialul subliniază că „nu ar trebui să supraapreciem capacitățile” Federației Ruse, autoritățile căreia ar încerca să provoace confuzie privind stabilitatea din R. Moldova.

În vreme ce acești unii agenți plănuiesc destabilizări, oficialii ruși încearcă să provoace confuzie privind stabilitatea R. Moldova. Am văzut oficiali ruși care susțin că Ucraina plănuiește să atace regiunea transnistreană. Aceste acuzații sunt nefondate, false și pot provoca panică fără temei”, a spus coordonatorul pentru comunicare strategică al Consiliului Național de Securitate al SUA.

Kirby a afirmat că SUA vor continua să ofere autorităților din R. Moldova informațiile de care dispun și că administrația Biden lucrează cu Congresul pentru a oferi R. Moldova încă 300 de milioane de dolari în asistență energetică .

„Așadar, ca răspuns la planurile Rusiei de a destabiliza R. Moldova, vom lua câteva măsuri. În primul rând, vom construi pe informațiile pe care le deține R. Moldova, am împărtășit informațiile despre care am vorbit acum, precum și mai multe detalii, cu partenerii noștri moldoveni, ca să investigheze în continuare și să dejoace planurile Rusiei. În al doilea rând, vom continua să dezvăluim identitatea și activitatea acestor agenți ruși. În octombrie, de exemplu, am sancționat nouă indivizi și doisprezece entități implicate în destabilizarea R. Moldova, inclusiv oligarhi bine cunoscuți pentru coruperea instituțiilor publice și cei care acționau ca instrumente ale campaniei ruse globale de influență. În final, vom continua să susținem populația și Guvernul R. Moldova care se confruntă cu consecințele războiului din Ucraina, în timp ce se apropie de UE. SUA au oferit despre peste 265 de milioane de dolari ajutor de urgență din februarie 2022 pentru a ajuta R. Moldova cu probleme economice, energetice, de securitate și umanitare provocate de război.

Pentru a susține în continuare economia R. Moldova, administrația noastră lucrează cu Congresul pentru a oferi R. Moldova încă 300 de milioane de dolari în asistență energetică, pentru necesitățile urgente provocate de războiul din Ucraina și pentru a consolida securitatea energetică. SUA susține cu tărie reformele politice, economice și anti-corupție ale R. Moldova și aprofundarea integrării europene. Cetățenii R. Moldova au demostrat clar că vor să privească spre un viitor mai luminos, și noi vrem să vedem asta, de aceea vom fi alături de R. Moldova pe tot parcursul”, a declarat John Kirby.