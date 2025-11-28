VIDEO Cazul celor 6 drone rusești care au survolat R. Moldova. Anatol Șalaru, la Detectorul de Falsuri

La „Detectorul de falsuri” discutăm cu fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, despre cele șase drone rusești care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, despre cum interpretează aceste acțiuni în contextul războiului hibrid purtat de Moscova, dar și despre capacitatea militară a țării de a răspunde unor astfel de incidente. Punem totodată în context avalanșa de narațiuni false distribuite imediat de canalele pro-ruse pentru a minimiza riscul și a deturna discuția publică.