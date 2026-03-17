Douăzeci și cinci de cisterne, cu peste 95 de tone de apă, și aproape 100 de persoane, mobilizate la Bălți

25 de mijloace tehnice cu o capacitate totală de transport de peste 95,5 tone de apă potabilă și tehnică au fost îndreptate pentru a interveni în municipiul Bălți. Începând de luni, 16 martie, instituțiile statului au răspuns solicitărilor administrațiilor publice locale pentru acordarea ajutorului necesar, a transmis Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC).

Conform CNMC, municipiul Bălți a beneficiat de ajutoare directe. În alte localități afectate s-au identificat surse alternative la nivel local și necesarul de apă este acoperit din sonde arteziene, surse subterane sau aprovizionare cu cisterne la nivel local.

„Ajutorul oferit este unul integrat, vizând atât asigurarea accesului populației la apă potabilă și tehnică, cât și desfășurarea în condiții de siguranță și eficiență a unei operațiuni logistice complexe de transport, stocare, distribuție și coordonare în teren”, notează autoritățile.

În total, au fost mobilizate 95 de persoane din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Armatei Naționale Brigada Infanterie Motorizată „Moldova”, Agenției Rezerve Materiale, Poliției R. Moldova precum și Inspectoratul General de Carabinieri.

Echipa Guvernului, împreună cu reprezentanții Centrului Național de Management al Crizelor, este în municipiul Bălți pentru a „evalua situația la fața locului, a discuta cu autoritățile locale necesitățile actuale și eventualele solicitări suplimentare de sprijin, precum și pentru a ajusta în timp real măsurile de intervenție, în funcție de evoluția situației”.

Aproximativ 1,5 tone de produs petrolier ar fi ajuns în râul Nistru, în urma unui atac rusesc asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnestrovsk. Pentru a limita răspândirea substanței în apa Nistrului, autoritățile au decis instalarea unor bariere de captare în zona Cosăuți–Iampol, dar și a unor filtre în unele localități, pentru a reduce cantitatea de poluant din apă.

Autoritățile au sistat pe 11 martie alimentarea cu apă potabilă din Nistru în municipiul Bălți și în alte localități, au interzis pescuitul pe sectorul Naslavcea – lacul de acumulare Dubăsari, au mobilizat Armata Națională și au solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. La 15 martie 2026, Guvernul a instituit starea de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru, pentru o perioadă de 15 zile, acoperind cea mai mare parte a teritoriului național, inclusiv unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului.

