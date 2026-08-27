Mesajul de felicitare al Ambasadoarei Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, cu ocazia Zilei Independenței: „UE este partenerul dumneavoastră, aliatul dumneavoastră și viitoarea dumneavoastră casă”

Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

„La mulți ani, R. Moldova! 35 de ani de independență este o dovadă a rezilienței, determinării și spiritului țării dumneavoastră. UE este partenerul dumneavoastră, aliatul dumneavoastră și viitoarea dumneavoastră casă”, a transmis Iwona Piórko.

Republica Moldova marchează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței sale. Cu ocazia sărbătorii naționale la Chișinău va avea loc o paradă militară și alte evenimente la care sunt așteptați și președinții Românei și Ucrainei. De asemenea, va avea loc o reuniune trilaterală Republica Moldova – România – Ucraina.

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Oficilaul a afirmat că România a fost și va rămâne „cel mai apropiat partener, pentru că, „dincolo de politică ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun”.

„Astăzi, Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la 27 august 1991. Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun. La mulți ani, Moldova! La mulți ani, fraților basarabeni!”, a transmis Bolojan.

Și Statele Unite ale Americii au felicitat poporul R. Moldova cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a independenței. Mesajul a fost transmis de secretarul de stat Marco Rubio.

„Statele Unite sunt mândre să continue consolidarea parteneriatului nostru cu Republica Moldova. În ultimul an, țările noastre și-au aprofundat cooperarea într-o serie de domenii de interes comun. Am extins relațiile economice, am consolidat securitatea la frontieră și am colaborat pentru promovarea stabilității în regiune”, se arată în mesaj.

În contextul sărbătorii de astăzi, autoritățile de la Washington subliniază că rămân angajate să sprijine suveranitatea și independența R.Moldova.

„În această zi, transmit cele mai calde urări poporului Republicii Moldova pentru pace, prosperitate și progres continuu”, a subliniat conducerea americană.

R.Moldova și-a proclamat Independența la 27 august 1991, când 278 de deputați au semnat documentul care consfințea desprinderea de Uniunea Sovietică. Declarația prevedea inclusiv retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul țării. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, iar în 1992 țara a devenit membră ONU. La 35 de ani distanță, obiectivul aderării la Uniunea Europeană este înscris în Constituție.