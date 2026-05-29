MEC va aloca locuri garantate la buget pentru elevii și studenții romi. O sută douăzeci de persoane vor primi și burse

120 de elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în anul de studii 2026-2027, de burse în valoare de 1200 de lei lunar fiecare. Bursele sunt oferite de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pentru a facilita accesul tinerilor romi la educație și pentru a încuraja continuarea parcursului educațional după absolvirea gimnaziului și a liceului, potrivit unui comunicat de presă.

MEC a prezentat joi, 28 mai, detalii despre condițiile speciale de admitere pentru candidații de etnie romă, atât în învățământul superior, cât și în cel profesional-tehnic, în cadrul unui eveniment de informare. La acesta au participat elevi romi din clasele a IX-a și a XII-a, reprezentanți ai organizațiilor obștești ale romilor, ai direcțiilor de învățământ, precum și parteneri de dezvoltare.

„Reieșind din experiența ultimilor ani, Ministerul Educației și Cercetării vine și în anul 2026 cu noi măsuri menite să motiveze elevii și tinerii romi să își continue parcursul educațional. Educația reprezintă una dintre cele mai importante investiții în viitorul comunității rome. Totodată, este necesară reunirea eforturilor instituțiilor statului, ale reprezentanților comunității rome, organizațiilor obștești și mediatorilor comunitari pentru identificarea potențialilor candidați și orientarea acestora către continuarea studiilor”, a declarat Ivan Duminică, șeful Serviciului politici în domeniul relațiilor interetnice din cadrul MEC.

Astfel, pentru anul de studii 2026-2027 vor fi alocate locuri bugetare garantate și finanțate de stat pentru candidații romi. Aceștia vor beneficia de scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere în universități, colegii și școli profesionale, conform regulamentelor aprobate de MEC. Totodată, tinerii vor putea participa la concursurile de admitere în baza cotei speciale destinate candidaților romi, finanțate de stat, inclusiv prin posibilitatea transferului de la studii cu taxă la locuri bugetare. În cadrul procesului de admitere, candidații vor avea posibilitatea să selecteze până la trei instituții de învățământ și câte trei specialități pentru fiecare instituție.

În cadrul ședinței au fost prezentate și procedurile de participare la admitere prin sistemul informațional eAdmitere, modalitățile de confirmare a apartenenței etnice, precum și calendarul sesiunii de admitere pentru anul de studii 2026-2027. Reprezentanții ministerului au subliniat că membrii comisiilor de admitere vor acorda sprijin candidaților care nu dispun de semnătură electronică sau întâmpină dificultăți în procesul de înregistrare online.

Începând cu anul de studii 2023-2024, a fost inițiat Programul burselor de merit pentru elevii și tinerii romi, care a evoluat substanțial de la 49 de beneficiari în anul 2024 – la 120 de beneficiari în anul de studii 2026-2027, contribuind la stimularea performanței și la continuarea studiilor în învățământul liceal, profesional-tehnic și superior.

Numărul elevilor romi încadrați în sistemul educațional a crescut de la 1 687 în anul 2024 la 2 029 în anul 2025, ceea ce reprezintă o creștere cu 342 de elevi.