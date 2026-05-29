Asociația Patronală a Industriei Turismului a solicitat „măsuri urgente” pentru fluidizarea traversării frontierei moldo-române de către autocarele turistice și grupurile organizate de pasageri

Asociația Patronală a Industriei Turismului (APIT) a anunțat că a solicitat „măsuri urgente” pentru fluidizarea traversării frontierei moldo-române de către autocarele turistice și grupurile organizate de pasageri.

Conform Asociației, în urma multiplelor adresări primite din partea companiilor de transport, agențiilor de turism și touroperatorilor, APIT a transmis un demers către organele competente ale R. Moldova, solicitând inițierea unui dialog instituțional cu autoritățile competente din România, inclusiv cu Poliția de Frontieră Română.

„Problema timpilor mari de așteptare la punctele Leușeni–Albița, Sculeni–Sculeni, Cahul–Oancea și Giurgiulești–Galați afectează direct programele turistice, excursiile organizate, conexiunile internaționale și calitatea serviciilor oferite turiștilor. Situația devine și mai importantă în contextul aplicării sistemului european Entry/Exit System — EES, care presupune proceduri digitale suplimentare de înregistrare și verificare la frontiera externă a spațiului Schengen. O atenție specială trebuie acordată grupurilor organizate de copii și elevi, care călătoresc frecvent în România pentru excursii educaționale, culturale, sportive și recreative”, se arată în comunicatul Asociației.

La fel, APIT scrie că nu solicită derogări de la controlul legal al frontierei, ci „soluții practice, previzibile și europene” pentru procesarea eficientă a grupurilor turistice organizate.