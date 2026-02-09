„Matematica de la egal la egal”: peste 600 de liceeni vor ajuta elevii de gimnaziu să se pregătească de examen

Cea de-a doua ediție a campaniei „Matematica de la egal la egal”, care va ajuta elevii de gimnaziu să se pregătească pentru examenul național la matematică, a fost lansată luni, 9 februarie, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

În cadrul campaniei, peste 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, pasionați de matematică, vor deveni mentori pentru elevii din clasele absolvente de gimnaziu. „Scopul programului este consolidarea competențelor de matematică, reducerea anxietății legate de examene și creșterea ratei de promovare”, notează MEC în comunicatul de presă publicat.

Elevii interesați să se implice în calitate de mentori se pot înscrie prin completarea formularului de participare, în perioada 9 februarie – 23 februarie, care este transmis prin intermediul organelor locale de specialitate în domeniul învățământului instituțiilor de învățământ. Selecția va fi realizată de o comisie formată din reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării și ai Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, cu implicarea instituțiilor de învățământ.

Pe parcursul campaniei, elevii-mentori vor beneficia de sesiuni de instruire și vor fi evaluați în baza implicării lor, a activităților desfășurate și a reflecției asupra parcursului educațional. Cei mai activi participanți vor avea oportunitatea de a participa la o tabără educațională de vară.

„Campania «Matematica de la egal la egal» înseamnă mai mult decât pregătire pentru examen. Este despre curajul de a spune «hai să rezolvăm împreună», despre elevi care își folosesc cunoștințele ca să-i ajute pe alți elevi să capete încredere în ei. Prin acest model, învățarea devine mai accesibilă, mai prietenoasă și mai eficientă, iar sprijinul dintre colegi contează foarte mult”, menționează Lilia Ivanov, directoare a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare.

Pentru susținerea acestui model educațional, campania pune la dispoziția elevilor materiale educaționale suplimentare, inclusiv lecții video realizate de profesori de matematică, sesiuni de tip live streaming și teste de exersare. Resursele sunt disponibile pe platforma www.ajutauncoleg.md.

„Campania „Matematica de la egal la egal” are la bază o bună practică dezvoltată în cadrul Liceului „Alexei Mateevici” din Dondușeni și este extinsă la nivel național”, mai menționează MEC.

Inițiativa este implementată cu sprijinul UNICEF și PNUD.