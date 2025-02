Noi măsuri antifraudă pentru examenele naționale. Remunerarea cadrelor didactice implicate în evaluare va fi majorată

Remunerarea pentru cadrele didactice implicate în evaluarea lucrărilor de examen va fi majorată, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Totodată, lucrările scrise la examenul de absolvire a gimnaziului vor fi evaluate în mod centralizat, iar buna desfășurare a probelor va fi urmărită de monitori desemnați de Comisia Națională de Examen.

Noile reglementări au fost aprobate pe 5 februarie în cadrul ședinței de guvern. Bugetul total al măsurilor adoptate este de 8,6 milioane de lei.

Astfel, normativul de cheltuieli pentru remunerarea președinților, vicepreședinților comisiilor pentru organizarea și coordonarea activităților, a membrilor comisiilor de evaluare din cadrul examenelor de absolvire a gimnaziului se majorează cu 40%, iar pentru cei din cadrul examenului național de bacalaureat crește cu 30%. Totodată, este prevăzută indexarea acestor norme în funcție de coeficientul de valorizare a salariului mediu pe economie.

De asemenea, persoanele delegate în procesul de monitorizare externă a examenelor vor primi câte 500 de lei pentru fiecare probă de examen supravegheată.

„Totodată, în acest an, Ministerul Educației și Cercetării va oferi cursuri gratuite pentru 6,000 de elevi care se pregătesc de examenul gimnazial la matematică. În plus, vom lansa săptămâna viitoare inițiativa „Matematica de la egal la egal”, prin care vom încuraja elevii claselor liceale să-și susțină colegii din clasa a IX-a în pregătirea de examen. Aceștia vor beneficia de instruiri, fișe de lucru și toate resursele necesare pentru a face învățarea mai accesibilă și eficientă. Avem certitudinea că dacă ne vom mobiliza cu toții în acest an, vom avea rezultate bune în condițiile unui examen desfășurat corect”, a subliniat ministrul.