FOTO/ Mărturiile unui tată a cărui copil a fost bătut în centrul Capitalei, iar acum se află în stare gravă, la spital

O plimbare cu bicicleta prin centrul Capitalei s-a transformat, pentru doi tineri, într-un adevărat coșmar. Aceștia au fost bătuți de un grup de șase persoane, care ar fi fost în stare de ebrietate. Deși unul din tineri este și acum internat la spital, fiind în stare gravă, persoanele care l-au lovit de mai multe ori au fost eliberate de organele competente imediat după audieri, fiind cercetate în stare de libertate.

Atenție. Articolul conține imagini care vă pot afecta emoțional

Tatăl unuia dintre persoanele bătute în centrul Capitalei este Nicolae Crăciun, fost șef al Direcției Funciare din cadrul Primăriei mun. Chișinău. Acesta a relatat pentru ZdG mai multe detalii despre caz, inclusiv experiența post incident, când fiul său a ajuns în stare gravă la spital.

Nicolae Crăciun: „ Joi, 24.10.2019 pe la ora 11.40 (noaptea, n.r.), noi am fost telefonați de fiul Lucian, care a reușit să ne comunice că este în salvare și că a fost bătut. Respectiv, eu împreună cu soţia ne-am deplasat la Spitalul de Urgenţă unde l-am gasit pe Lucian şi pe Anton prietenul său, în cărucior, în holul Spitalului de Urgenţă, la primul etaj. La întrebarea mea către medicul de gardă privind cauza neintervenirii cu investigaţii, având în vedere starea gravă în care se afla fiul meu, capul căruia era însângerat, ochii inflamați şi însângerați, încât nu-i putea deschide deloc, buza ruptă şi dinţii de jos distruşi, mi s-a explicat că încă nu este întrodus în baza de date. După aproximativ 40 minute de aşteptare, deoarece nu se lua nici o atitudine, am fost nevoit să ridic vocea şi să insist să fie acordat ajutor şi să se facă investigaţiile necesare, pentru că, în asa situaţii, orice clipă e importantă pentu a salva viaţa, iar ei au în loc să se ocupe de pacient au chemat poliţia, motivând că eu sunt agresiv. Ulterior la faţa locului a sosit un echipaj de poliţie care a constatat că nu este nici o agresiune din parte mea, ci, din contra medicii au avut un comportment neadecvat şi iresponsabil”, povestește Nicolae Crăciun.

„Astfel, abia aproximativ peste o oră după ce a fost adus Lucian cu ambulanţa, la insistenţa noastră a fost făcută tomografia. Ulterior a fost consultat de neurochirurg, care a decis spitalizarea urgentă a lui Lucian. După ce Lucian a fost internat, eu m-am deplasat la sectorul de poliţie Buiucani, pentru că aveam informaţie de la medicul de la ambulanţă că 6 persoane care i-au bătut pe Lucian şi Anton au fost reţinute. La comisariat am discutat cu anchetatoarea Guriţanu Evghenia care mi-a comunicat că persoanele sunt reţinute şi se petrec măsuri de identificare a persoanelor făptaşe. În comisariat era şi echipajul de poliţie care a reţinut persoanele în cauză şi ei mi-au comunicat că după ce au fost reţinute şase persoane în stare de ebrietate alcoolică, au fost duse la faţa locului, în parcul catedralei, unde încă zăcea bătut Lucian şi primea ajutor de la medicul de ambulanţă, iar acolo victimele au recunocut făptaşii. După aceasta, eu împreună cu anchetatorul ne-am deplasat la Spitalul de Urgenţă pentru a lua explicaţii de la victime. În timp ce ne deplasam, pe anchetatoare cineva a sunat-o și din discuţie am înţeles că persoana insista pe faptul că ei nu sunt infractorii care trebuiau reţinuţi. La spital, anchetatoarea a luat explicaţii de la Anton şi a prezentat pozele infractorilor şi Anton cu lux de amănunt i-a recunoscut. De la Lucian nu s-au luat explicaţii pentru că el era în stare gravă şi medicii nu au permis. Eu am întrebat-o pe anchetatoare dacă persoanele vor fi reţinute pentru 72 ore şi ea mi-a răspuns că nu este convinsă că vor fi reţinuţi, dar vor decide la comisariat. A doua zi am aflat că persoanele făptaşe au fost eliberate în aceeaşi seară, necătând la faptul că au fost recunoscute de victime şi cu certitudine constituiau un pericol social”, crede Nicolae Crăciun.