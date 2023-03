Maia Sandu: „Țările care au aderat la UE au o justiție adevărată și nu una care este mână în mână cu grupările corupte”

„Blocajul în Justiție și-l doresc mai mulți judecători corupți. Pentru că au fost puțini cei care au trecut examenul integrității, avem o rezisență și mai mare la reformă”, a declarat președinta R. Moldova în cadrul emisiunii „Bună Seara” de la postul public de televiziune Moldova 1.

„Nu există altă cale de dezvoltare pentru R. Moldova decât aderarea la Uniunea Europeană. Am văzut ce s-a întâmplat în acești 30 de ani. Am mers pe mai multe drumuri pe care au încercat să ne ducă diferite Guverne, diferite partide politice. În același timp am văzut cum s-au dezvoltat țările care au aderat la Uniunea Europeană în ultimele două decenii. Știm ce pensii și salarii au.

Au justiție adevărată și nu una care este mână în mână cu grupările corupte.

Au orașe orașe și sate amenajate. Au standarde de viață europene. Noi batem pasul pe loc”, a declarat președinta, reiterând că „singura noastră cale spre bunăstare, spre pace, spre stabilitate – este aderarea la Uniunea Europeană”.

Cu referire la Adunarea Generală a Judecătorilor din 17 martie, președinta Maia Sandu, i-a îndemnat pe cetățeni să asculte discursurile judecătorilor ca „să-și facă singuri o părere” despre ce se întâmplă în sistemul judecătoresc din R. Moldova.

Despre blocajul în justiție, Maia Sandu a spus că „acest lucru (blocajul în justiție, n.r) își doresc mai mulți judecători corupți (…) probabil sunt și procurori corupți care încearcă să blocheze procesele, dar cea mai mare acțiune de blocare vine din rândul judecătorilor și probabil aceasta este o reacție la primul exercițiu de evaluare externă extraordinară a judecătorilor. (…) Pentru că au fost puțini cei care au trecut examenul integrității, avem o rezisență și mai mare la reformă”.