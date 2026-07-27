Mai mulți proprietari de terenuri au fost amendați pentru nerespectarea prevederilor privind combaterea ambroziei

Inspectorii de mediu din cadrul Inspecțiilor pentru Protecția Mediului Bălți, Briceni și Șoldănești au desfășurat acțiuni de verificare și monitorizare a terenurilor, în scopul identificării focarelor de ambrozie și prevenirii răspândirii acestei plante invazive. În urma verificărilor au fost aplicate mai multe amenzi pentru proprietarii terenurilor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM).

În cadrul controalelor efectuate, inspectorii au verificat respectarea obligațiilor de către persoanele fizice și juridice privind întreținerea terenurilor și combaterea buruienii ambrozia.

„Ambrozia reprezintă o problemă de mediu și de sănătate publică, polenul acesteia fiind un factor important în apariția reacțiilor alergice, iar răspândirea necontrolată afectând terenurile agricole și biodiversitatea”, comunică IPM.

În urma verificărilor desfășurate, au fost depistate mai multe cazuri de nerespectare a prevederilor privind combaterea ambroziei.

În municipiul Bălți, inspectorii de mediu au identificat două persoane fizice care nu au întreprins măsurile necesare pentru combaterea plantei invazive. Pentru încălcările constatate au fost întocmite procese-verbale contravenționale, fiecare persoană fiind sancționată cu amendă în valoare de 1000 de lei.

În raionul Briceni, au fost sancționate două persoane fizice, valoarea amenzilor aplicate fiind de 1200 de lei, achitate integral. Totodată, în raionul Șoldănești, o persoană fizică a fost sancționată cu amendă în valoare de 600 de lei, achitată ulterior.

Proprietarii și deținătorii terenurilor au fost informați despre măsurile necesare pentru distrugerea acestei plante și prevenirea apariției de noi focare.