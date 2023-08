Jurnalista ZdG care îmbină jurnalismul cu padelul: „Am decis că vrem să îmbătrânim frumos cu acest sport”

Colega noastră, Irina Ursu, care în timpul liber practică padelul, a participat în perioada 29-30 iulie la Campionatul Național de Padel 2023, care a avut loc în parcul „La Izvor” din Chișinău. La competiție au participat 70 de sportivi, iar în cadrul turneului, ea a luat locul 2 la divizia PRO 2 Feminin și locul 4, alături de soțul ei, la divizia PRO Mixt.

Deși practică acest sport de doar un an de zile, Irina Ursu este pe locul 2 în clasamentul național și a fost selectată pentru a participa cu lotul național al R. Moldova la Campionatul European de Padel de la Lisabona, care va avea loc în această toamnă.

„Padelul este sportul nostru de familie. Nu este despre medalii și trofee, pe care noi oricum uităm când, unde și în ce condiții le-am câștigat. Padelul este despre pasiune, despre un mod sănătos de viață, un model demn de urmat pentru ai noștri copii, despre călătorii și comunitate.

La turneele internaționale la care am participat în decursul acestui an, am observat că acest sport este jucat de persoane de toate vârstele. Am decis că vrem să îmbătrânim frumos cu acest sport”, spune Irina.