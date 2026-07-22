Aprobat de Guvern: mai multă protecție pentru jurnaliști și apărătorii drepturilor omului împotriva proceselor abuzive de tip SLAPP

Jurnaliștii, apărătorii drepturilor omului, activiștii civici, avertizorii de integritate și membrii organizațiilor neguvernamentale vor beneficia de o mai mare protecție împotriva procedurilor judiciare abuzive, a anunțat miercuri, 22 iulie, Ministerul Justiției. Guvernul a aprobat proiectul, care introduce măsuri pentru prevenirea și combaterea acțiunilor în justiție intentate cu scopul de a intimida sau cenzura persoanele implicate în activități de interes public.

Potrivit Ministerului, aceste acțiuni sunt cunoscute sub acronimul SLAPP.

„Pentru a combate aceste amenințări, în Legea cu privire la libertatea de exprimare sunt introduse noțiunile de „mobilizare publică” și de «proceduri judiciare abuzive împotriva mobilizării publice». Totodată, este inclusă o listă de indicii care va permite judecătorului să stabilească caracterul abuziv al litigiului”, a precizat instituția.

Proiectul prevede trei garanții procesuale esențiale pentru persoanele vizate în astfel de acțiuni:

posibilitatea ca reclamantul să fie obligat să depună o cauțiune pentru acoperirea cheltuielilor de judecată estimate;

respingerea rapidă a cererilor vădit neîntemeiate;

aplicarea unor măsuri atunci când instanța constată caracterul abuziv al procedurii, inclusiv a unor amenzi.

O altă modificare este eliminarea răspunderii contravenționale pentru defăimare, conform recomandărilor Consiliului Europei.

Totodată, persoanele care figurează în acțiuni de tip SLAPP vor putea beneficia de asistență juridică garantată de stat și vor fi scutite de plata taxei de stat atunci când solicită repararea prejudiciului suferit.