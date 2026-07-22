Premieră pentru R. Moldova: va fi reglementată piața criptoactivelor

Guvernul a aprobat pe 22 iulie proiectul de lege privind piața criptoactivelor. Documentul prevede regulile în baza cărora vor activa persoanele și companiile care emit, tranzacționează sau oferă servicii cu criptoactive. Până acum R. Moldova nu avea un cadru legal pentru piața criptoactivelor.

„Proiectul stabilește cine poate activa pe această piață, ce condiții trebuie să respecte și cine va supraveghea domeniul. Responsabilitățile vor reveni Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieței Financiare” se arată într-un comunicat al Executivului.

Noile reguli vor cere mai multă transparență din partea companiilor, informarea corectă a clienților și măsuri de protecție pentru persoanele care cumpără sau folosesc criptoactive.

Totodată, vor fi introduse mecanisme pentru prevenirea manipulării pieței și a folosirii abuzive a informațiilor confidențiale.

Legea va împărți criptoactivele în trei categorii: tokenuri de monedă electronică, care își stabilizează valoarea în raport cu o monedă oficială; tokenuri raportate la active, care își stabilizează valoarea în raport cu unul sau mai multe active; alte tipuri de criptoactive.

Unele active, precum NFT-urile, nu vor intra sub incidența acestei legi. De asemenea, nu vor fi vizate criptoactivele care se califică drept instrumente financiare, depozite, fonduri, produse de asigurare sau reasigurare ori sisteme de pensii și de securitate socială.