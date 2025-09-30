Important pentru moldovenii care călătoresc în UE: țările europene vor introduce o nouă procedură de control al pașapoartelor pentru călătorii din țările din afara spațiului comunitar

Țările europene vor introduce treptat, din 12 octombrie, o nouă procedură de control al pașapoartelor la punctele de trecere a frontierelor externe. Sistem de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene (EES) va înlocui treptat ștampilele din pașapoarte cu un sistem digital care înregistrează momentul intrării și ieșirii călătorilor care nu dețin cetățenia unei țări europene, accelerând controalele la frontieră.

EES este un sistem IT automatizat care va înregistra datele călătorilor non-UE ce efectuează șederi de scurtă durată în Uniunea Europeană. Sistemul va fi implementat treptat la frontierele externe ale celor 29 de țări europene pe o perioadă de 6 luni. Aceste țări europene vor introduce diferitele elemente ale EES în etape, inclusiv colectarea datelor biometrice, cum ar fi imaginea facială și amprentele digitale.

Această implementare progresivă va dura până la 9 aprilie 2026. Începând cu 10 aprilie 2026, EES va fi pe deplin operațional la toate punctele de trecere a frontierelor externe ale țărilor europene care utilizează sistemul.

Astfel, călătorii vor trebui să furnizeze date cu caracter personal. Agenții care se ocupă cu controlul pașapoartelor vor scana amprentele digitale sau vor fotografia persoanele. Aceste informații vor fi înregistrate într-un fișier digital.

„Implementarea EES se va face treptat la frontierele externe ale statelor membre UE, inclusiv în aeroporturi. Acest lucru poate aduce unele modificări în fluxul de control la frontieră pentru anumiți pasageri”, menționează reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău.

EES va ajuta la urmărirea persoanelor care intră și ies din spațiul Schengen, utilizând amprentele digitale și datele faciale pentru a împiedica persoanele să depășească durata de ședere, să utilizeze identități false sau să abuzeze de călătoriile fără viză.

Țările europene care utilizează EES vor introduce sistemul treptat la frontierele lor externe. Aceasta înseamnă că colectarea datelor va fi introdusă treptat la punctele de trecere a frontierei, cu punerea în aplicare completă până la 10 aprilie 2026.