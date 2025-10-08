Hramul Chișinăului 2025: printre artiștii invitați – Frații Advahov și Lupii lui Calancea

Hramul orașului Chișinău va fi sărbătorit marți, 14 octombrie, printr-un program amplu de activități religioase și artistice. Pe scena din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) sunt așteptați Lupii lui Calancea, Frații Advahov și alți artiști.

Ziua va începe la ora 08:00 cu Liturghia de Hram la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”. De la 10:00 are loc inaugurarea oficială a sărbătorii, urmată, între orele 11:15–12:30, de concertul–meditație „Rugă”.

La prânz, între 12:45–14:00, programul continuă cu spectacolul pentru cei mici „Mărgăritare copiii cântă pentru copii”, susținut de Orchestra Simfonică a Liceului Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” și ansambluri de tineri interpreți.

După-amiaza este dedicată folclorului. Între orele 14:00 și 18:00, pe scena principală se vor desfășura spectacolele „Hora Chișinăului I” și „Hora Chișinăului II”, cu participarea artiștilor Maria Iliuț, Veta Ghimpu-Munteanu, Suzana Popescu, Nicolae Palit, Natalia Munteanu, Lenuța Gheorghiță, Cornelia Ștefăneț, Geta Burlacu, Brio Sonores și a mai multor ansambluri folclorice.

Seara, între 18:15–20:00, vor concerta Frații Advahov și Orchestra municipală, alături de invitați precum Zinaida Julea, Adriana Ochisanu, Maria Stoianov, Igor Cuciuc sau Angelica Flutur. De la 20:00, scena le va aparține trupei Lupii lui Calancea & GUZ.

Evenimentul se va încheia la ora 21:15 cu spectacolul grandios „Epic Symphonic”, dirijat de Dumitru Cărciumaru, cu participarea Marianei Bulicanu, Arinei Mura, Marcus Lawyer, DJ Guarja și DJ Tayana.