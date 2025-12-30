Guvernul a aprobat instituirea moratoriului de un an la angajările bugetare. Ministrul Finanțelor: „Pentru primării, această normă are caracter de recomandare”

Guvernul a aprobat ieri, 29 decembrie, instituirea moratoriului temporar asupra încadrării personalului în funcțiile vacante, stabilite la situația din 30 noiembrie 2025. Măsura are caracter temporar, urmând a fi aplicată până la data de 31 decembrie 2026, pentru un număr total de aproximativ 17 mii de unități, și nu se va aplica funcțiilor pentru care, la data intrării în vigoare a proiectului, a fost deja anunțat concurs.

Potrivit Ministerului Finanțelor, moratoriul a fost aplicat „în scopul asigurării unei administrări prudente și responsabile a resurselor financiare”.

Andrian Gavriliță, ministrul Finanțelor, a venit cu o explicație la ce înseamnă acest moratoriu asupra angajărilor în sectorul bugetar instituit de Guvern.

„Cu 7 ani în urmă, în decembrie 2018, imediat după aprobarea legii salarizării și înainte de orice criză pandemică, energetică sau război, ministrul finanțelor de atunci, Ion Chicu, promova primul moratoriu privind angajările în sectorul bugetar. Tot dumnealui le-a aprobat și pe următoarele două, dar deja din funcția de prim-ministru. De atunci, această practică a devenit anuală și bine cunoscută conducătorilor din sectorul bugetar.

Instituirea moratoriului nu interzice angajările suplimentare față de luna noiembrie a anului precedent, ci doar impune o argumentare suficientă a necesității și o coordonare suplimentară a deciziei. Apropo, în marea majoritate a cazurilor, instituțiile nu reușesc să suplinească nici măcar funcțiile vacante disponibil”, argumentează Gavriliță.

De asemenea, ministrul explică că aplicarea moratoriului în autoritățile publice autonome și autoritățile publice locale are caracter de recomandare.

„Și pentru că mulți m-ați întrebat «Dar primăriile, cum să funcționeze primăriile în aceste condiții?», răspund: pentru primării (cât și pentru alte instituții publice autonome), această normă are caracter de recomandare și nu încurcă niciunui primar să-și facă lucrul cu toată dăruirea”, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.

Potrivit documentului de hotărâre al Guvernului, cele mai multe funcții vacante sunt în Ministerul Apărării, anume 1894 de unități vacante pentru care se suspendă încadrarea, fiind urmat de Ministerul Afacerilor Interne, cu 1688 de unități vacante.

La fel, în document este menționat că „pentru anul 2026, cheltuielile de personal se estimează în sumă de 32 795,6 milioane lei, cu o creștere de 10,0% și 2 980,1 milioane lei față de cheltuielile aprobate pe anul 2025”.

„În acest context, în scopul unei gestionări mai bune a resurselor financiare disponibile și a direcționării lor spre domeniile prioritare, se propune prelungirea moratoriului privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate și pentru anul 2026”, se argumentează în hotărârea emisă de Guvern.

Ministerul Finanțelor adaugă că pentru implementarea noilor măsuri salariale pentru anul 2026, este nevoie de această gestionare eficientă a fondului de remunerare planificat unităților bugetare.