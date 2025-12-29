LIVE Parlamentul a ratificat Acordul de cooperare juridică în materie civilă și comercială între R. Moldova și Statul Israel

Ultima ședință plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025 se desfășoară luni, 29 decembrie, începând cu ora 10:00. În plenul Parlamentului, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026.

Pe ordinea de zi se mai regăsesc patru proiecte de lege, care vor fi examinate în a doua lectură: proiectul de lege privind prevenirea și combaterea exploatării sexuale și abuzurilor sexuale comise asupra copiilor, proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, optimizarea procedurilor de eliberare a actelor permisive, modificarea Codului urbanismului și construcțiilor, acordarea scutirii de la plata drepturilor de import pentru cetățenii R.Moldova care revin cu traiul în țară, precum și alte inițiative legislative.

UPDATE 17:43 Ședința s-a încheiat.

UPDATE 17:42 Parlamentul a votat instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor și obligațiilor fiscale ale fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025.

UPDATE 17:40 Parlamentul a luat act de cererea de demisie a lui Scott Bales din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție.

UPDATE 17:33 Municipalitatea din Cluj-Napoca, România, va dona două autobuze municipiului Ungheni. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege care permite, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, importul autobuzelor, cu scutirea de taxe fiscale și vamale și fără drept de înstrăinare.

UPDATE 17:30 A fost votat în a doua lectură proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative cu referință la simplificarea modului de desfășurare a afacerilor și proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce vizează domeniul fiscal.

UPDATE 17:21 Actele normative ale Consiliului Superior al Magistraturii și ale Consiliului Superior al Procurorilor vor fi publicate în Monitorul Oficial. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectura a doua de 54 de deputați.

Documentul mai prevede extinderea perioadei de tranziție în care ministrul justiției exercită calitatea de membru de drept în CSP până la data de 1 ianuarie 2028. Autorii menționează că acest lucru este necesar pentru a asigura stabilitatea şi predictibilitatea procesului de reformă, fără a modifica însă echilibrul constituțional al raporturilor dintre puterea executivă, puterea legislativă şi sistemul organelor procuraturii. Totuși, potrivit unui amendament semnat de deputații Veronica Roșca și Igor Chiriac, ministrul Justiției nu va participa la examinarea contestațiilor împotriva Colegiului de disciplină și etică, precum și la examinarea cauzelor disciplinare împotriva procurorului general.

Modificările legislative se mai referă la procesul de evaluare externă. Lista subiecților a fost completată cu o categorie nouă – judecătorii din cadrul Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chișinău şi candidații la funcția de judecător din cadrul acestui colegiu. De asemenea, s-a propus extinderea termenului-limită pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor până la 31 august 2026.

UPDATE 17:12 Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit a fost extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în lectura a doua de 76 de deputați. De asemenea, proiectul stipulează că în cazul în care consiliul local nu a aprobat nicio taxă pentru emiterea certificatului de edificare a construcției, acesta va fi eliberat gratuit.

UPDATE 16:51 Parlamentul a ratificat Acordul de cooperare juridică în materie civilă și comercială între R. Moldova și Statul Israel.

Documentul asigură o platformă de dialog juridic între autoritățile celor două state. Implementarea Acordului va facilita înaintarea solicitărilor de asistență juridică în vederea obținerii probelor, comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare, precum și recunoașterea și executarea hotărârilor emise de instanțele de judecată ale ambelor state.

În baza tratatului, cererile de asistență juridică se vor depune prin intermediul Ministerului Justiției Republicii Moldova și Departamentului de Asistență Juridică pentru Țările Străine, Administrația Instanțelor Judecătorești a Statului Israel. Până în prezent, acestea sunt înaintate fie în baza principiului reciprocității, fie în baza tratatelor internaționale.

Prevederile Acordului nu se vor aplica asistenței sociale, recuperării impozitelor, amenzilor sau altor sancțiuni, precum și altor chestiuni aferente administrației publice. De asemenea, prevederile Acordului nu se vor aplica recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești care privesc starea civilă a unei persoane, inclusiv căsătoria, divorțul, stabilirea paternității, tutela etc.

Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la cooperarea juridică în materie civilă și comercială a fost semnat la 27 mai 2025.

UPDATE 16:41 În R. Moldova a fost instituit Fondul național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede acest lucru.

Astfel, Fondul național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții conține totalitatea mijloacelor financiare destinate finanțării programelor de elaborare a sistemului de documente normative în construcții (SDNC). Sursele de finanțare ale Fondului vor fi alocațiile aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, precum și alte surse prevăzute de legislație.

Potrivit documentului, mijloacele Fondului vor fi utilizate pentru crearea, întreținerea, modificarea și armonizarea SDNC; elaborarea studiilor, a documentațiilor, a testărilor, a cercetărilor, a bazelor de date necesare pentru fundamentarea reglementărilor tehnice specifice domeniului construcțiilor și produselor pentru construcții; contractarea serviciilor pentru editarea și reeditarea normativelor tehnice în construcții și lucrările tipografice; procurarea produselor software, crearea, gestionarea și întreținerea sistemelor informaționale și a bazelor de date etc.

Proiectul de lege mai conține prevederi clare privind contribuțiile obligatorii ale beneficiarilor construcțiilor, precum și privind asigurarea transparenței și eficienței în procesul de gestionare a mijloacelor financiare acumulate și destinația utilizării acestora.

UPDATE 16:13 Proiectul de lege cu privire la activitatea de voluntariat a fost votat în lectura a doua de 66 de deputați.

Documentul reglementează drepturile și obligațiile voluntarilor, precum și ale entităților gazdă. Astfel, orice tânăr care a împlinit 14 ani poate face voluntariat într-un program de voluntariat certificat. În cazul celor care nu au încă 16 ani, va fi necesar acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali.

Totodată, proiectul stipulează că voluntarii implicați în activități ce presupun contactul cu copii, persoane cu dizabilități, vârstnici, persoane care au nevoie de ajutorul și îngrijirea unei alte persoane, victime ale infracțiunilor, persoane bolnave sau persoane lipsite total sau parțial de capacitate juridică vor trebui să prezinte cazierul judiciar, inclusiv cazier judiciar eliberat de autoritățile competente ale țării de reședință a voluntarului străin.

Noua lege mai reglementează recunoașterea competențelor și abilităților voluntarilor, care va fi realizată în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Abilitățile și competențele dobândite de voluntar pe parcursul realizării activității de voluntariat vor fi descrise într-un certificat ce va fi eliberat doar pentru programele certificate de către Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret. Totodată, Agenția va asigura evidența acestor certificate prin intermediul sistemului informatic de agregare a oportunităților de voluntariat.

Certificatele de voluntariat vor putea fi emise în format electronic de către entitățile gazdă.

UPDATE 15:36 Proiectul de lege privind medierea și statutul mediatorului a fost susținut în lectura a doua.

UPDATE 15:21 Cu votul a 56 de deputați, a vor susținut în a doua lectură inițiativa pentru modificarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

UPDATE 14:02 Parlamentul a luat o pauză până la 15:00.

UPDATE 14:01 Deputații au susținut proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 în lectura a doua.

UPDATE 12:46 Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026 (FAOAM). Documentul prevede, printre altele, că în 2026 vor fi alocați mai mulți bani pentru asistența medicală și pentru compensarea medicamentelor. De asemenea, mărimea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă va rămâne aceeași – de 12 636 de lei, iar mărimea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și alte recompense va rămâne de 9%.

UPDATE 12:25 Parlamentul a votat în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS) care prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de pensii.

Alocația acordată la naștere va crește până la 21 886 de lei, de acest sprijin beneficiind anual aproximativ 36 000 de copii. Totodată, peste 78 000 de copii de până la doi ani vor primi o indemnizație lunară de 1 000 de lei.

Potrivit proiectului de lege, atât veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, cât și cheltuielile sunt estimate la 51,45 de miliarde de lei, cu 4,2% mai mult decât veniturile și cheltuielile precizate pentru anul curent. Ponderea acestora în PIB este de câte 13,6%.

Totodată, pentru protecția socială a persoanelor cu dizabilități urmează să fie alocate 5,9 miliarde de lei, ceea ce constituie 11,6%. Iar suma care va fi alocată pentru protecția familiei și a copilului va crește cu 2,1% față de suma aprobată pentru anul 2025 și va depăși 4,9 miliarde de lei. Valoarea acestui subprogram constituie 9,6% din suma totală a cheltuielilor BASS.

Pentru a sprijini familiile și revenirea femeilor pe piața muncii, bugetul include și crearea a 2 000 de noi locuri de creșă pentru copiii de până la 3 ani. În același timp, protecția victimelor violenței rămâne o prioritate și în 2026. Noi centre de adăpost pentru femeile și fetele victime ale violenței în familie vor fi deschise în Telenești, Ștefan Vodă și Cahul.

UPDATE 12:01 Un proiect de lege privind repatrierea bunurilor a fost votat de Parlament în lectura a doua. Propunerile de modificare vizează, în mod special, condițiile de acordare a scutirii de plata drepturilor de import al automobilelor. Mai exact, vor fi extinse criteriile de eligibilitate pentru autovehicule. Plafonul de vârstă al acestora va crește de la 9 la 10 ani, valoarea automobilului – de la 400 000 până la 550 000 de lei, iar capacitatea cilindrică – de la 2 500 cm³ la 3 000 cm³.

Totodată, cetățenii care revin cu traiul în Republica Moldova vor putea introduce în țară obiecte de uz personal, fără achitarea drepturilor de import, în limita celor indicate în cererea depusă la Serviciul Vamal. De asemenea, persoana vizată va semna o declarație pe propria răspundere prin care își va asuma responsabilitatea că va rămâne în țară timp de 3 ani, în calitate de rezident.

Proiectul de lege privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica Moldova va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

UPDATE 11:37 A fost aprobat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează domeniul fiscal, în lectura a doua.

UPDATE 11:09 Cu 62 de voturi, Parlamentul a susținut în lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind optimizarea procedurilor la eliberarea actelor permisive.

Astfel, proiectul de act normativ propune modificări la 22 de legi. În rezultat, vor fi simplificate procedurile, va fi redus numărul de acte și condițiile necesare pentru obținerea unor acte permisive. De asemenea, vor fi implementate soluții de ghișeu unic și soluții TIC, va fi extins termenul de valabilitate și va fi redus termenul de eliberare a unui act permisiv.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, instituția legislativă se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primăvară începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iulie. Sesiunea de toamnă începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie.