O dronă a survolat noaptea trecută spațiul aerian al R. Moldova. Cetățenii sunt îndemnați să manifeste vigilență sporită

În dimineața zilei de 14 martie 2026, în jurul orei 01:30, Serviciul Operațiuni Aeriene din cadrul Armatei Naționale a detectat survolarea neautorizată a spațiului aerian al R. Moldova de către un obiect aerian, care ulterior ar fi părăsit teritoriul țării pe direcția localităților Ucrainca, raionul Căușeni – Novoselka, Ucraina. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Apărării.

„Poliția de Frontieră a fost informată de către autoritățile din Ucraina despre survolarea spațiului aerian al R. Moldova de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de est a țării, pe direcția Aleksandrovka (UA) – Ucrainca (RM). Potrivit datelor oferite de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, a fost observat un obiect aerian care ar fi părăsit ulterior spațiul aerian național, pe direcția Ucrainca (RM) – Novoselka (UA)”, precizează Poliția de Frontieră.

Informația a fost transmisă autorităților ucrainene, însă acestea nu au confirmat detectarea obiectului aerian. Totodată, partea ucraineană a comunicat că drona ar fi dispărut de pe radare pe teritoriul R.Moldova, în regiunea Cimișlia, localitatea Troițcoe.

„În baza informațiilor primite, instituțiile responsabile au întreprins toate măsurile procedurale necesare, inclusiv verificarea zonei în care s-a produse survolarea. Autoritățile dau asigurări că spațiul aerian al R. Moldova este monitorizat permanent, iar toate măsurile necesare sunt aplicate pentru prevenirea și gestionarea eventualelor riscuri”, precizează Ministerul Apărării al R. Moldova.

În contextul acestui incident, cetățenii sunt îndemnați să manifeste vigilență sporită și să informeze autoritățile competente în cazul observării unor obiecte zburătoare neidentificate.

În noaptea de 14 martie, trupele ruse au lansat în total 498 de mijloace de atac aerian asupra Ucrainei — 58 de rachete și 402 drone.