FOTO/ Pădurarii de la Edineț, alături de președintele raionului – agenți electorali ai lui Igor Dodon. Cum fac agitație și ce transmit pe grupul lor de Viber

Pădurarii de la Edineț s-au implicat plenar în campania electorală și fac agitație deschisă pentru Igor Dodon în timpul orelor de muncă. Despre acest lucru ne-a semnalat un vizitator al site-ului care ne-a trimis mai multe imagini ale grupului de viber „Лесхоз Единцы” (Ocolul Silvic Edineț) din care face parte și președintele socialist al raionului Edineț.

Nicolae Melnic care recunoaște că face parte din grup, este destul de activ și apreciază prin diferite emoticoane lucrul silvicultorilor. Șeful ocolului silvic din localitate recunoaște că pădurarii fac agitație electorală, dar spune că o fac în timpul lor liber și din propriile convingeri. Ziarul de Gardă a discutat cu președintele raionului Edineț, cu directorul întreprinderii de stat, dar și cu mai mulți angajați ai Ocolului Silvic despre agitația electorală care o fac în favoarea lui Igor Dodon.

Grupul de Viber al pădurarilor din Edineț este denumit „Лесхоз Единцы” din care fac parte 86 de membri. În acest grup mai multe persoane transmit mesaje de susținere pentru Igor Dodon. Totodată, aceștia relatează despre lucrurile pe care le fac, transmit „din teren” și postează cu fotografii ale buletinului de vot unde se vede cum în primul tur au votat pentru Igor Dodon, candidatul independent susținut de șeful statului.

„Astăzi iarăși am mers la oameni, în nordul țării. Am mers să analizăm problemele, întrebările pecare îi preocupă. Igor Dodon – președintele nostru! Împreună ne vom descurca!”, este unul dintre mesajele transmise pe acest grup.











Președintele raionului Edineț – membru activ al grupului

Nicolai Melnic

Din acest grup face parte și președintele raionului Edineț Nicolai Melnic. Melnic, reprezentantul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a fost ales președinte la ședința din 30 noiembrie 2019, scrie alegeri.md. Pe lângă fracțiunea socialiștilor, pentru candidatura lui Nicolai Melnic au mai votat consilierii Partidului Democrat din Moldova, Partidului Liberal Democrat din Moldova, Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”, Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și un membru al Partidului “Șor”. În total, candidatul PSRM a acumulat voturile a 29 de consilieri.

Melnic: „Eu pe viber sunt în foarte multe grupuri. Sunt președinte de raion și trebuie să știu ce se face prin raion”

Contactat de Ziarul de Gardă, Melnic a declarat că nu este persoana competentă pentru a răspunde la întrebarile noastre. Acesta ne-a spus că nu cunoaște nimic despre agitația elctorală care ar fi făcută în favoarea lui lui Igor Dodon în care ar fi implicați și mai mulți pădurari din Edineț.

Nicolai Melnic

„De ce mă întrebați de pădurari, dacă e nu sunt sub diviziunea mea. Eu sunt președinte de raion și nu am nimic cu pădurile. Fiecare întreprindere are diviziunea sa, iar fiecare are directorul său, nici nu cunosc pe unde se află directorul, îmi pare că e în concediu”, a declarat Melnic.

Președintele raionului, însă nu a negat faptul că face parte din grupul pădurarilor de pe Viber.

„Eu pe viber sunt în foarte multe grupuri. Sunt președinte de raion și trebuie să știu ce se face prin raion. Eu sunt în acel grup viber, dar ați văzut eu să postez ceva acolo? Eu monitorizez doar ce se face. Doar nu este interzis acest lucru.



Eu ca președinte de raion nu pot să comentez lucrul la o altă diviziune care nici nu îmi aparține”, ne-a comunicat Melnic.

Din imaginile transmise, Nicolai Melnic urmărește cu atenție postările și reacționează prin emoticoane.





„Aici la nord fiecare om are viziunea sa. Eu nu am ce ascunde. Eu singur îl susțin pe domnul Igor Dodon”

Directorul Întreprinderii pentru silvicultură Edineț, Chiriac Veceaslav, ne-a comunicat că angajații întreprinderii sunt prezenți la muncă în fiecare zi și că în opinia sa este bine ca fiecare din ei să aibă o viziune politică. Acesta însă nu confirmat și nici nu a negat că angajații întreprinderii ar fi implicați în agitație electorală. Referitor la grupul de Viber, acesta susține că fotografiile ar fi fost făcute în zilele de sâmbătă și duminică, nicidecum în timpul orelor de muncă.

„Acesta e un grup făcut pentru gospodăria silvică Edineț. Este un grup de lucru. Pozele nu sunt făcute în timpul orelor de muncă. Aici la nord fiecare om are viziunea sa.



Eu nu am ce ascunde. Eu singur îl susțin pe domnul Igor Dodon.



Cu toate acestea, lucrul nostru merge mai departe, nu sunt încălcări. Fiecare angajat îndeplinește lucru la termen. Toți angajații îs diferiți și au viziunea sa. Cineva îl va susține pe Igor Dodon și cineva pe Maia Sandu. Pozele din viber nu sunt făcute în timpul orelor de muncă. Eu am verificat și câțiva angajați erau în concediu, iar alții au făcut pozele în zilele de sâmbătă și duminică. Pozele poate au fost trimise pe parcursul zilelor lucrătoare dar făcute în zile libere. Cu toate acestea fiecare angajat al întreprinderii pe care o conduc își îndeplinește lucrul bine”, ne-a spus Chiriac.











„Noi plantăm copaci acum prin sate. Nu ne ocupăm de nicio agitație electorală”

L-am apelat și pe șeful ocolului silvic Edineţ. Anatolie Vengher a negat că ar fi implicat în acțiuni de agitație electorală, chiar dacă recunoaște existența acestui grup.



„Nu este nicio comandă de la nimeni. Toți băieții lucrează, suntem ocupați cu plantarea culturilor silvice. Nu avem timp de altceva. Noi plantăm copaci acum prin sate. Nu ne ocupăm de nicio agitație electorală”, a comentat șeful de ocol silvic Edineţ.

Mesajele transmise de Vladimir Gnatoico în grupul de pe Viber:

Capturile foto din grup însă, spun cu totul altceva. Inginerul cinegetic al întreprinderii, Vladimir Gnatoico este unul dintre cei mai activi agitatori. „Astăzi este o zi mai deosebită. Lumea este mai binevoitoare. Lucrăm în continuare, informăm lumea despre alegerile prezidențiale și programul candidatului susținut de PSRM”, raportează inginerul cinegetic din Edineţ în grupul de pe Viber și atașează mai multe poze.

L-am apelat de mai multe ori pe Gnatoico pe numărul afișat pe site-ul întreprinderii. Inginerul a avut telefonul închis, iar după ce am revenit a răspuns un bărbat care a spus că nu este Vladimir Gnatoico și a închis.









În discuțiile de pe viber apare și numele specialistei resurse umane din cadrul Întreprinderii pentru silvicultură Edineț, Alla Filip.

Contactată telefonic, Alla Filip nu a negat că este implicată în astfel de acțiuni, dar a negat că ar fi la comanda cuiva.

„Consider că este un lucru normal. Nu facem aceasta la comanda cuiva, fiecare răspunde pentru sine. Toți au o părere, aceasta este părerea noastră”, a susținut specialista resurse umane din cadrul Întreprinderii pentru silvicultură Edineț. Ala Filip apreciază imaginile pe care alți colegi le transmit cu buletinul de vot cu ștampila din dreapta lui Igor Dodon care sunt trimise în grup.







Cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, Ziarul de Gardă a intrat în posesia unor fotografii, potrivit cărora pădurarii din R. Moldova au fost obligați să completeze liste care în primul tur al alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie trebuiau să voteze pentru Igor Dodon. Pentru a verifica informația, Ziarul de Gardă a apelat atunci mai mulți pădurari din diverse raioane ale republicii, prezentându-ne ca fiind de la „Centru”. Pădurarii au confirmat că au aceste liste și că reușesc să le completeze până la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie.

Ulterior, după ce ne-am prezentat ca fiind de la Ziarul de Gardă, pădurarii au refuzat să confirme informațiile și au spus că am înțeles greșit și că listele sunt completate pentru altceva.

Directorul Moldsilva, Dumitru Cojocaru, a negat atunci această informație, spunând că prima dată a auzit despre existența acestor liste. Cojocaru nu excludea că ar fi unii pădurari la nivel local care ar avea astfel de activități. Astăzi, Cojocaru nu a fost de găsit pentru a comenta activitatea subalternilor săi, chiar dacă l-am apelat de mai multe ori și i-am lăsat și un mesaj.

Purtătoarea de cuvânt a staff-ului electoral al lui Igor Dodon, Ludmila Muntean, a declarat atunci că staff-ul electoral al candidatului Dodon nu are nicio tangență cu aceste liste și că sunt niște insinuări. Astăzi, Muntean spune că nu deține astfel de informații și că la sigur sunt scorniri ale concurenților electorali. „Cetățenii noștri sunt liberi să voteze cum doresc”, ne-a transmis printr-un mesaj text Ludmila Muntean.

La începutul săptpmânii curente, Agenția Moldsilva a anunțat că se va adresa în instanțele de judecată, „dacă faptele de defăimare ale angajaților din silvicultură vor continua”. Totodată, agenția spune că cei care realizează „investigații” sunt niște „specialiști în manipulare” și că ei ar „face o campanie murdară și dezgustătoare” fără a oferi însă detalii și a preciza despre ce este vorba.

Pe de altă parte, deputatul Radu Marian cere organelor de drept să investigheze activitatea directorului Moldsilva, Dumitru Cojocaru. Marian spune că a trimis 3 demersuri, inclusiv la CNA și Procuratura Generală, iar unul vizează și articolul publicat de Ziarul de Gardă despre listele pe care pădurarii din Moldova au fost impuși să le completeze în susținerea lui Igor Dodon.

Primul tur al alegerilor prezidențiale 2020 au avut loc la 1 noiembrie. Conform datelor preliminare, au participat 1 348 549 de alegători. Potrivit CEC, în turul I, Maia Sandu a acumulat circa 487 de mii de voturi, echivalentul la 36.16%, în timp ce pentru Igor Dodon și-au dat votul aproape 440 de mii de alegători (32.61%). Respectiv, pentru lidera PAS au votat cu 47 769 de persoane mai mult decât pentru Igor Dodon.

La Edineț, pentru Igor Dodon au votat 49,48% din alegători, urmat de Renato Usatîi cu 20,73% din sufragii și Maia Sandu – 14,08%.

Al doilea tur al alegerilor prezidențiale 2020 vor avea loc duminică, 15 noiembrie.