AUDIO/ Mai mulți pădurari ar fi fost impuși să colecteze liste cu alegători ai lui Igor Dodon. Reacția șefului de la Moldsilva: „Ferească Dumnezeu!”

„Ziarul de Gardă” a intrat în posesia unor liste potrivit cărora, pădurarii din Republica Moldova sunt obligați să le completeze cu persoane care de alegeri vor vota pentru Igor Dodon. În așa-zisa „Listă a persoanelor de care sunt responsabil”, pădurarii trebuie să indice informații precum: numele și prenumele persoanei, numărul membrilor de familie cu vârstele de peste 18 ani din gospodărie care locuiesc în localitate, apartenența politică (cu cine votează), telefonul fix, telefonul mobil și alte informații (note).

Am încercat să verificăm infomația apelând mai mulți pădurari și prezentându-ne ca fiind de la „centru”. Aceștia au confirmat că au aceste liste și că reușesc să le completeze. Ulterior, după ce ne-am prezentat ca fiind de la ZdG, pădurarii au refuzat să confirme informațiile și au spus că am înțeles greșit și că listele sunt completate pentru altceva.

De cealaltă parte, directorul Moldsilva, Dumitru Cojocaru neagă această informație și spune că prima dată a auzit. Cojocaru nu exclude însă că ar fi unii pădurari la nivel local care ar avea astfel de activități.

Purtătoarea de cuvânt a staff-ului electoral al lui Igor Dodon, Ludmila Muntean ne-a declarat că staff-ul electoral al candidatului Dodon nu are nicio tangență cu aceste liste pe care le consideră insinuări.

Ziarul de Gardă a intrat în posesia a 2 poze cu un model de listă pe care pădurarii din Republica Moldova sunt obligați să o completeze și să o transmită conducătorului ierarhic superior.

Potrivit imformației transmise, pădurarii urmau să le completeze până la sfârșitul zilei de vineri 30 octombrie și să le transmită la conducerea Moldsilva.

Ca să confirmăm informația, am sunat la mai mulți pădurari din raioane diferite, prezentându-ne ca fiind „de la Centru”. Un silvicultor de la Călărași a confirmat imediat informația, a declarat că mai are de completat și că este sigur că toți vor vota pentru Igor Dodon și Partidul Socialiștilor.

Discuția Zdg cu un pădurar din raionul Călărași care s-a prezentat Gheorghe Mihailovici:

Reporter: Noi am intrat în posesia unor liste în privința alegerilor prezidențiale. Știți dumneavoastră, acele liste. Ați primit?

Pădurar din raionul Călărași: Da, da, am primit.

Reporter: Și le-ați completat deja?

Pădurar din raionul Călărași: Le-am completat, dar mai am încă de completat.

Reporter: Câte ați completat? Câte persoane?

Pădurar din raionul Călărași: Am vreo opt persoane. Ei trebuie și semnătura să o pună?

Reporter: Semnătura? Da. Cu cine vor vota?

Pădurar din raionul Călărași: Partidul Socialiștilor. Pentru domnul Dodon.

Reporter: Și ați inclus și numărul de telefon mobil și fix, toate informațiile?

Pădurar din raionul Călărași: Da, da. Numărul de telefon fix nu, majoritatea au mai mult mobile. Care lucrează, care nu lucrează.

Reporter: Am înțeles.

Pădurar din raionul Călărași: Diseară, mâine încă mai am de îndeplinit.

Reporter: Bine, dar v-au spus cui va trebui să le dați?

Pădurar din raionul Călărași: Nu, nu mi-a spus. Șeful de fapt mi le-a dat, dar nu mi-a spus.

Reporter: Cred că o să vă anunțe.

Pădurar din raionul Călărași: Da, cred că da.

Reporter: Bine atunci. Până când terminați listele de completat?

Pădurar din raionul Călărași: Păi, cred că până mâine cel târziu. Mai am încă 15 persoane de pus, dar eu în prealabil am discutat cu toți.

Reporter: Ați discutat și sunt de acord, da?

Pădurar din raionul Călărași: Da, da.

Reporter: Am înțeles. Bine atunci. Numai bine!

Pădurar din raionul Călărași: Da, sănătate!

După ce am revenit cu un apel și ne-am prezentat, bărbatul a negat informația și a spus că nu am înțeles corect și de fapt lista ar fi pentru altceva.

Un alt silvicultor cu care am vorbit este Sveatoslav Prodan, șeful ocolului silvic din Cimișlia care coordonează activitatea mai multor pădurari din regiune. Prodan a confirmat existența listelor și s-a arătat chiar deranjat de faptul că cei de la centru nu au încredere în el și că nu are nevoie de 10 ori să i se repete. „Până vineri toată lumea va aduce listele și că lucrul merge foarte bine”, a dat asigurări bărbatul care mai spune că dacă sunt dubii pentru cine vor vota cei care vor apărea în listă, să verifice rezultatele din raza sa de acțiune.

Discuția ZdG cu Sveatoslav Prodan, directorul întreprinderii silvo-cinegetică din raionul Cimișlia:

Reporter: De la Centru mi-au spus că trebuie să vă sun. Noi facem o totalizare a persoanelor care au primit listele, în privința alegerilor prezidențiale din această duminică.

Sveatoslav Prodan: Da, da.

Reporter: Știți?

Sveatoslav Prodan: Da.

Reporter: Le-ați completat deja?

Sveatoslav Prodan: Stați, stați, dar care Centru? Să știu ce fel de Centru? De la Cimișlia, de la Chișinău, de la Minister? Noi avem… De unde sunteți?

Reporter: De la Chișinău.

Sveatoslav Prodan: Centrul de la Moldsilva?

Reporter: Da, știți dumneavoastră că nu putem să spunem la telefon.

Pădurar din raionul Cimișlia: Da, eu am înțeles, eu știu. În orice caz, da, băieții lucrează. Ei mâine mi le aduc în a doua jumătate a zilei. Este persoană responsabilă cu care se lucrează. Da, ele vineri vor fi la mine toate. Acum o să facă. Dar când trebuie să le prezentăm? Trebuia să le prezentăm azi?

Reporter: O să vă sune vreun coleg și o să vă dea informații.

Sveatoslav Prodan: Bine.

Reporter: La sigur că o să le completeze pe toate? Nu mai aveți nevoie de liste?

Sveatoslav Prodan: Nu. De ce? Acolo în listă am pus 60 de nume. Și acolo fiecare a primit… Am persoană responsabilă, este băiatul care la mine răspunde, care răspunde concret. Eu personal cu fiecare am vorbit, fiecare a primit sub semnătură și se lucrează așa cum trebuie să fie. Trebuie să mi-o facă și pentru asta este nevoie de… Eu am vorbit luni, deodată duminică cum s-a vorbit, eu luni am fost până în noapte, toată ziua am petrecut-o cu toți, și toți lucrează, dar le-am dat sarcină până vineri.

Reporter: Și aveți încredere, da?

Sveatoslav Prodan: Da, până vineri să mi le aducă. Vineri ei mi le aduc și până în seară, ele sunt la mine și dacă trebuie, ele se duc unde trebuie, o să-mi spună cred că cineva.

Reporter: Și la sigur că o să voteze toți pentru domnul Dodon?

Sveatoslav Prodan: Uitați-vă în statistică și vedeți cum lucrează în raza noastră.

Reporter: La sigur că toți o să-l voteze pe șef?

Sveatoslav Prodan: Desigur că o să fie. Altfel ce vorbă? Noi suntem în prima zi sau ce? Aveți în vedere lista pe care o dau băieții?

Reporter: Da, da.

Sveatoslav Prodan: Desigur, că mă rog, ei lucrează doar!

Reporter: Bine, bine. Înseamnă că aveți încredere.

Sveatoslav Prodan: Dar cum vă numiți dumneavoastră?

Reporter: Dar numerele de telefon la fel le-au indicat?

Sveatoslav Prodan: Da, da, dar cum vă numiți dumneavoastră? Ca eu să știu măcar cu cine vorbesc.

Reporter: Nu vă pot da detaliile acestea la telefon, dar o să vorbim.

Sveatoslav Prodan: Clar. Nu e o problemă. În orice caz, dacă va trebui persoana care…

Reporter: Bine, înseamnă că toate listele vor fi completate cum trebuie. Avem încredere, da?

Sveatoslav Prodan: Dacă nu aveți încredere, de ce mai sunați atunci?

Reporter: Bine, bine.

Sveatoslav Prodan: Parcă s-a vorbit o dată, ce de zece ori? Noi suntem la grădiniță, ne jucăm sau ce?

Reporter: Bine. O zi bună!

Sveatoslav Prodan: Va veni ziua și atunci o să numărăm bobocii. Clar că va fi. Pentru ce noi lucrăm? Pentru țară, pentru stabilitate, pentru Moldova. Să avem cât mai multe păduri, să avem susținere… Noi dorim să fie bine în țara asta și să avem susținere de la persoana asta care merită să fie. Desigur, știu băieții. Bine atunci, am înțeles!

Reporter: Numai bine. La revedere!

La Logănești, Hâncești, un alt pădurar, Ion Moraru s-a arătat mai sceptic față de cine sună, dar a confirmat că are liste și că până la sfârșitul zilei le va completa.

Discuția ZdG cu Ion Moraru, pădurar din raionul Hîncești

Reporter: Bună ziua! De la Centru mi-au spus că trebuie să vă sun. Noi facem o totalizare a persoanelor care au primit listele. Știți dumneavoastră! Listele în privința alegerilor.

Pădurar din raionul Hîncești: Da.

Reporter: Le-ați completat deja?

Pădurar din raionul Hîncești: Nu, mai avem până diseară. Mai am de lucru cu ele, până pe la ora 16.00.

Reporter: Aproximativ câte persoane aveți în listă?

Pădurar din raionul Hîncești: Păi, sunt la băieți. Ale mele îți trebuie?

Reporter: Da, da.

Pădurar din raionul Hîncești: În timp de jumătate de oră mă eliberez și vi le dau. Vă sun pe numărul ăsta și vi le dau.

Reporter: Voiam să știu la ce etapă sunteți, ca să știm dacă totul se mișcă așa cum trebuie.

Pădurar din raionul Hîncești: Păi încă o dată spune ce îți trebuie. Datele? Ca eu să-ți pot da datele pe care le am eu, da?

Reporter: Nu, nu trebuie să-mi dați datele. Voiam să știu dacă completați listele și dacă totul e așa cum trebuie?

Pădurar din raionul Hîncești: Completăm listele, noi de ieri le completăm.

Reporter: Puneți și datele de contact?

Pădurar din raionul Hîncești: Spuneți-mi, vă rog, dar cine mă sună?

Reporter: Eu sunt de la Centru. Știți că la telefon nu pot să vă dau informații. Da voiam să vă întreb, completați datele cu numărul de telefon așa cum trebuie?

Pădurar din raionul Hîncești: Bine, eu nu înțeleg cine mă sună. Cum mă sună.

Reporter: Știți dumneavoastră, în privința listelor care vi s-au dat pentru alegerile de duminică. De la Chișinău vă sunăm, de la Centru…

Pădurar din raionul Hîncești: Nu-mi place ideea cu cine vorbesc.

Solicitat de Ziarul de Gardă, directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru, ne-a spus că nu știe nimic despre aceste liste și că pădurarii din raioanele din R. Moldova nu sunt obligați să colecteze aceste date.

Dumitru Cojocaru a fost numit în funcție în ianuarie 2020 de cabinetul Chicu. Potrivit unor informații, este un apropiat al vicepreședintelui SPPS, Petru Corduneanu. Surse din cadrul sistemului susțin însă că Dumitru Cojocaru ar fi fost promovat în funcție de către actualul judecător la Curtea Constituțională, Vladimir Țurcan, fost deputat socialist.

Discuția ZdG cu directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru:

Reporter: Domnule Cojocaru, v-am sunat anterior și mi-ați spun să revin peste 10 min.

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Da, da, eu chiar și acum sunt în teren aici la Orheiul Vechi. Mâine la noi este o zi mare de plantație și vă invit dacă vreți.

Reporter: Eu înțeleg. Doar un minut aveți liber?

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Da, vă ascult cu mare drag. Eu cu mass-media sunt cu toți prieten.

Reporter: Bine atunci. Noi am aflat că mai mulți pădurari din toate raioanele R. Moldova au fost obligați să colecteze date pentru ca la alegerile din această duminică să voteze pentru Igor Dodon. Ce știți dumneavoastră despre aceasta?

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Ferească Dumnezeu! Noi avem o misiune foarte nobilă. De pe data de 15, noi am început campania de plantare în toată republica. Toți pădurarii sunt antrenați la plantări. Noi o să mărim volumul de împădurire în țară, de la 11,7 până la 15. Iată aceasta e sarcina noastră de bază.

Reporter: Domnule Cojocaru, noi am vorbit cu mai mulți pădurari și ne-au confirmat acest lucru. Avem listele, avem fotografii.

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Eu nu știu ce fel de liste, nu știu cine le face.

Reporter: Și noi la fel vrem să știm pentru ce sunt completate aceste liste și de la cine ați primit.

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Eu nu știu ce fel de liste și de unde sunt listele astea.

Reporter: Și de ce pentru susținerea lui Dodon?

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Eu încă o dată vă mai spun dumneavoastră: în alegeri, silvicultura nu este deloc implicată. Asta e directiva care…

Reporter: Domnule Cojocaru, dar noi avem dovezi. Noi am vorbit cu pădurarii, chiar astăzi am vorbit, i-am telefonat.

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Eu nu știu pe care pădurari i-ați văzut, că sunt diferiți.

Reporter: Noi avem fotografii cu aceste liste.

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Noi avem 4600 de pădurari. Eu nu știu pe cineva care poate să spună. Poate este vreunul pe care noi vrem să-l dăm afară sau ceva.

Reporter: Dar noi nu vorbim de o persoană, noi vorbim de multe persoane.

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Nu cred așa ceva și nu este la noi, și directiva mea absolut. Noi ne ocupăm cu plantările.

Reporter: Și în liste trebuia de indicat numele, prenumele persoanei. În general, lista se numește…

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Prima dată eu aud de aceste liste. Nu știu cine se ocupă. Pot să fie oameni în teritoriu, mă rog, legați cu cineva, trăiesc acolo sau cine le face, eu nu știu despre acest lucru. Dumneavoastră vă mulțumesc că m-ați informat. Eu verific dacă este așa ceva și vă invit la plantări.

Reporter: Noi suntem siguri de aceasta și am vrut să aflăm care este poziția dumneavoastră.

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Nu, dumneavoastră nu sunteți sigură, pentru că nu este așa ceva în R. Moldova cu silvicultorii.

Reporter: Dacă vă spun că ne-au confirmat mulți pădurari și ne-au spus că mâine trebuie să prezinte listele.

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Eu nu știu care pădurari v-au confirmat, dumneavoastră spuneți încă o dată.

Reporter: Ne-au confirmat pădurarii de la Șoldănești, de la Călărași, de la Cimișlia.

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Eu nu știu. De la Călărași și de la Șoldănești, nu știu cine v-a informat despre așa ceva. Niciun fel de liste nu sunt la nimeni, absolut nu este dat nicio indicație la nimeni cu ce să se ocupe.

Reporter: Nouă ne-au spus că sunt obligați.

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Absolut nimeni nu este obligat. Dumneavoastră ceva ați încurcat.

Reporter: Nu, noi nu am încurcat nimic și mâine ei trebuie să predea aceste liste.

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Eu nu știu unde trebuie să le predea și ce să facă.

Reporter: Și acolo trebuiau să indice numele, prenumele persoanei, datele de contact.

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Încă o dată, dumneavoastră aveți o intenție așa ca să mă puneți pe mine să vă spun. Nu este așa ceva.

Reporter: Nu am nicio intenție.

Directorul Agenției Moldsilva, Dumitru Cojocaru: Silvicultorii se ocupă numai cu chestiile lor. Noi suntem organizația care ne supunem la Guvern și absolut cu nimeni nu avem nicio indicație, nici de la un partid politic. Chiar vreau mâine de Ziua Tăcerii, toate partidele să vină la plantat. Avem foarte mulți copaci de plantat. Și pe dumneavoastră tot vă invit. Toate cele bune!

Reporter: O zi bună!

Ziarul de Gardă a contactat-o și pe purtătoarea de cuvânt al candidatului la funcția de Președinte al R. Moldova, Igor Dodon, pentru a comenta aceste acuzații. Aceasta ne-a spus că „staff-ul candidatului Igor Dodon nu are tangență cu asemenea pretinse activități și insinuări. Noi organizăm o campanie electorală cât mai corectă posibil”.

Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 1 noiembrie 2020. În cursă sunt înregistrați opt concurenți electorali, dintre care șapte desemnați de formațiuni politice și actualul președinte al țării, în calitate de candidat independent, susținut de PSRM. Pentru a fi declarat valabil, la scrutin trebuie să participe cel puțin 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.

