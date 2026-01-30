FOTO Carosabil umed și intervenții ale drumarilor: Cum se circulă pe drumurile din țară

Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în dimineața zilei de astăzi, 30 ianuarie, la ora 07:30, în condiții de iarnă, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Actualizarea a fost remisă în contextul în care Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat un nou cod galben de ghețuș și polei, aplicabil pe întreg teritoriul R. Moldova, valabil pentru perioada 30–31 ianuarie.

Potrivit autorităților, în zona de Nord partea carosabilă este umedă, pe alocuri înzăpezită și cu formări de ghețuș, în timp ce în zonele de Centru și Sud carosabilul se prezintă umed.

În contextul condițiilor meteorologice, drumarii spun că au intervenit pe parcursul nopții și continuă și în această dimineață cu „lucrări preventive de combatere a lunecușului, pentru siguranța participanților la trafic și menținerea viabilității drumurilor naționale”. Intervențiile au avut loc pe sectoare de drum din raioanele Ocnița, Soroca, Dondușeni, Briceni, Rîșcani, Edineț, Florești, Drochia și Șoldănești.

Pe parcursul nopții, AND a antrenat 32 de utilaje speciale și 17 muncitori rutieri. Pentru asigurarea condițiilor de circulație, au fost răspândite 153 de tone de sare tehnică și 25 de tone de material antiderapant.

Autoritățile avertizează că, pe unele sectoare de drum, condițiile meteo pot favoriza formarea poleiului și recomandă șoferilor „să manifeste atenție sporită”. Totodată, conducătorii auto sunt îndemnați „să se informeze din timp despre starea drumurilor, să respecte recomandările autorităților și să se asigure că vehiculele sunt echipate corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă”.

Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a anunțat pe 29 ianuarie că a propus Guvernului „examinarea posibilității” de reducere a zilei de muncă pentru vineri, 30 ianuarie, intervalul urmând a fi stabilit de fiecare instituție, în funcție de specificul activității. Decizia a fost luată „în contextul prognozelor meteorologice nefavorabile pentru perioada 30 ianuarie – 2 februarie”.

Potrivit prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 30 ianuarie – 2 februarie 2026, pe întreg teritoriul R. Moldova se vor menține condiții meteo nefavorabile, cu cer predominant noros, precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, precum și risc sporit de formare a poleiului și ghețușului pe drumuri. Temperaturile aerului vor înregistra o scădere treptată, valorile devenind negative inclusiv pe parcursul zilei, iar în intervalul 31 ianuarie – 2 februarie minimele nocturne vor coborî semnificativ, „ceea ce poate conduce la înrăutățirea condițiilor de trafic, reducerea vizibilității și creșterea riscurilor pentru populație”.