Alertă meteo Cod galben de ghețuș și polei pe întreg teritoriul țării în următoarele zile. Recomandările specialiștilor

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat un nou cod galben de ghețuș și polei, aplicabil pe întreg teritoriul R. Moldova. Avertizarea este valabilă pentru perioada 30–31 ianuarie.

Conform meteorologilor, vineri, 30 ianuarie, odată cu scăderea temperaturilor, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, favorizând apariția poleiului și a ghețușului pe carosabil.

Pe 31 ianuarie, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5-7 grade Celsius.

Pentru următoarele zile sunt programate minime de până la -13 grade Celsius.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate, potrivit Guvernului, a fost emisă decizia prim-ministrului Alexandru Munteanu care stabilește că ministerele, autoritățile administrative centrale structurile organizaționale din sfera lor de competență și instituțiile de învățământ, în ziua de 30 ianuarie, vor examina posibilitatea reducerii zilei de muncă, intervalul orelor fiind stabilit de fiecare instituție.

De asemenea, conform deciziei, în perioada 30 ianuarie-2 februarie 2026, instituțiile responsabile de gestionarea situației de criză vor menține protocoalele operaționale și vor interveni pentru prevenirea, gestionarea și combaterea efectelor generate de condițiile meteo nefavorabile.

Pentru prevenirea incidentelor, salvatorii vin cu următoarele recomandări:

Pentru pietoni:

Evitați deplasările care nu sunt strict necesare în condiții de polei;

Optați pentru încălțăminte cu talpă antiderapantă;

Deplasați-vă cu prudență, cu pași mici, și evitați suprafețele alunecoase;

Traversarea străzilor trebuie efectuată exclusiv prin locurile special amenajate.

Pentru conducătorii auto: