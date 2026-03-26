Fiecare al șaptelea apel la ambulanță vine de la persoane fără poliță medicală. Costul mediu al unei intervenții

Fiecare intervenție a ambulanței a costat, în medie, 1 885 de lei în 2025. Pentru aceste servicii, din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală au fost alocate circa 1,5 miliarde de lei, cu aproximativ 199 de milioane de lei mai mult decât în 2024.

Casa Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a emis joi, 26 martie, un comunicat de presă cu date privind costurile acoperite din fondurile de asigurare medicală obligatorie pentru intervențiile ambulanței în cazul persoanelor asigurate.

Aproape fiecare a treia intervenție a ambulanței a fost o urgență majoră (gradul I), adică o situație critică ce a pus în pericol viața pacientului și a impus o implicare imediată. Mai mult de jumătate dintre intervenții au fost cazuri medicale și chirurgicale cu un grad mai redus de gravitate (gradul II), dar care au necesitat îngrijiri rapide, se arată în raportul CNAM.

„Aproape una din șapte solicitări ale echipajului medical de urgență a fost făcută de persoane care nu au asigurare medicală obligatorie”, relatează instituția.

Persoanele neangajate și care nu sunt asigurate de Guvern sunt obligate să achite prima de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă. Pentru anul 2026, valoarea acesteia este de 12 636 de lei. Persoanele care achită prima în termenul stabilit de legislație (până la 31 martie) pot beneficia de facilități și reduceri.

În cazul neachitării în termen, începând cu 1 aprilie, persoanele respective sunt obligate să plătească prima în sumă integrală, fără reduceri, precum și penalități de întârziere pentru fiecare zi de neplată, calculate conform legislației.

Polița de asigurare medicală oferă acces la servicii medicale incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, iar lipsa acesteia poate presupune achitarea integrală a serviciilor medicale, inclusiv a intervențiilor de urgență care nu sunt acoperite integral pentru persoanele neasigurate.