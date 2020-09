Filip, despre expulzarea ilegală a profesorilor turci: „Nu cred că Vasile Botnari e cel care a luat această decizie”

Liderul Partidului Democrat din Moldova(PDM), Pavel Filip, nu crede că decizia în dosarul celor șase profesori turci expulzați ilegal din R. Moldova a fost luată de fostul șel al Serviciului Informațional Secret(SIS), Vasile Botnari. Filip susține că Botnari ar fi folosit în acest caz și că alții au fost cei care au luat această decizie. Declarațiile au fost făcute în această seară în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.

„Acest caz a fost tragedie pentru R. Moldova. Copiii mei au învățat la acest liceu. Am mulți prieteni printre profesorii de la „Orizont”. În ziua de 6 septembrie am fost sunat de un profesor de acolo, care mi-a spus ce se întâmplă. Am dat câteva telefoane, inclusiv la unii conducători ai SIS, care m-au informat că avionul cu cei șapte profesori decolează deja. Așa și nu am înțeles care au fost motivele expulzării acelor profesori“, relatează Filip.

Pavel Filip nu crede că fostul șef SIS, Vasile Botnari, cel care și-a asumat vina pentru acțiunile ce au avut loc cu doi ani în urmă, a fost persoana care a luat această decizie.

„Nu cred că Vasile Botnari e cel care a luat această decizie. Eu am avut în acea perioadă întrevederi cu președintele Erdogan și cu premierul Turciei. De fiecare dată am spus că liceele se subordonează legilor din R. Moldova. Le-am transmis că, în cazul în care au dovezi în privința unuia sau altuia, atunci de asta să se ocupe serviciile competente. Nu vreau să vin cu presupuneri. Eu pot să vă spun că, acolo unde am putut, în cadrul legal am contribuit ca unii dintre profesorii de la acest liceu să primească cetățenia R. Moldova și o parte din aceștia au primit-o“, a susținut Filip.

Judecătoria Chișinău a publicat miercuri, 16 septembrie, extrasul din setința de condamnare a fostului șef SIS, Vasile Botnari – singurul figurant în dosarul expulzării profesorilor turci.

Prin Sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 15 iulie 2020, Vasile Botnari a fost condamnat la amendă penală în mărime de 88 de mii de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice timp de 5 ani.

De asemenea, inculpatul a achitat benevol, până la pronunțarea sentinței:

– în folosul Ministerului Finanțelor – 125 de mii de euro – drept prejudiciu cauzat statului prin condamnarea Republicii Moldova la CtEDO,

– în folosul SIS – 348 432 lei pentru închirierea navei pentru îndepărtarea victimelor de pe teritoriul Republicii Moldova în Turcia.