Femeile care inspiră și creează comunități mai puternice

În satele Moldovei, tot mai mulți oameni aleg dezvoltarea și cred cu toată ființa lor că schimbarea începe de la ei. În fruntea acestor transformări se află, din ce în ce mai des, femeile lidere care nu se tem de responsabilități, care au curajul de a aduna localitatea în jurul unei viziuni comune și care își dedică timpul și energia pentru a construi comunități mai puternice, mai unite, mai sustenabile. Ele nu doar că promovează dezvoltarea rurală, ci o definesc prin implicare, determinare și pasiune.

„altELE” este un program creat pentru a sprijini femeile în construirea unui viitor în care să conteze implicarea fiecăreia. Le ajută să-și dezvolte abilități de lidere, dar le și oferă resursele necesare pentru a deveni imaginea schimbării în comunitățile lor. Programul este o oportunitate rară de a conștientiza cât de mult poate influența o femeie în poziție de lider o întreagă localitate, de a arăta că fiecare idee are puterea de a transforma realitatea înconjurătoare.

Această energie s-a simțit din plin la cea de-a treia ediție a programului „altELE”, organizată de Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova (AABM), cu sprijinul PNUD Moldova și al Guvernului Elveției. De această dată, peste 35 de lidere s-au reunit pentru a învăța cum să devină mai vizibile, mai convingătoare și mai eficiente în promovarea inițiativelor lor.

Tema centrală – brandingul personal – le-a oferit instrumentele necesare pentru a-și defini imaginea publică, a-și consolida vocea și a-și amplifica impactul. Cele două zile petrecute împreună au fost atât despre strategie și tehnici de comunicare, cât și despre redescoperire, despre puterea fiecărei femei de a deveni un simbol al schimbării în organizația sau în satul ei. Prin sesiuni interactive, sfaturi practice și inspirație venită din experiențele altor lidere, participantele au învățat cum să își transforme vocea într-un instrument de influență, schimbare și progres.

Daria Gonța, Alexandra Dimitrov și Feodosia Bivol sunt doar câteva dintre toate aceste femei extraordinare ce s-au remarcat prin puterea exemplului lor. Fiecare dintre ele este o dovadă a faptului că atunci când o femeie își asumă rolul de lideră, schimbarea este inevitabilă.

Daria Gonța: „Satul înflorește când femeile devin motoarele schimbării”

Daria Gonța a fost, timp de patru ani, președinta Asociației de Băștinași „Dor de casă” din satul Logănești, raionul Hâncești, și chiar dacă recent a predat funcția, pasiunea sa pentru dezvoltarea localității nu s-a diminuat. Ea muncește cu ardoare și dedicare alături de ceilalți voluntari pentru a continua toate proiectele pe care le dezvoltă cu ajutorul autorităților locale.

„Tinerii noștri vor să se implice și cu atât mai mult diaspora. Ne bucură că satul Logănești e un sat cu tradiții, cu oameni gospodari, cu tineri foarte ambițioși. Satul nostru înflorește, iar ceea ce facem noi merită și are impact pozitiv. An de an, avem ceva nou – proiecte care schimbă viața oamenilor”, spune cu mândrie Daria Gonța, directoarea executivă a AdB „Dor de casă”.

Printre inițiativele de succes ale asociației, la care a contribuit și s-a implicat personal, se numără construcția unei cișmele moderne, care asigură apă potabilă pentru o mare parte din comunitate, și amenajarea unui parc recreativ – „La popas”, un loc de relaxare pentru localnici și pentru vizitatori din satele vecine. Acum, Daria Gonța lucrează alături de echipa și administrația publică locală la modernizarea unui drum de acces spre școală, pe care își doresc să-l transforme într-o „Alee a Tineretului”, plantând pomi decorativi împreună cu tinerii din Logănești.

„Ne concentrăm pe viitorul nostru – tineretul. Vrem să lăsăm ceva în urma noastră, iar cei care vin după noi să fie mândri că au contribuit la dezvoltarea localității lor”, mai adaugă Daria Gonța.

Participarea la programul „altELE” a fost pentru Daria o experiență profundă, care i-a reconfirmat importanța rolului femeilor-lidere în comunitate.

„Femeia joacă un rol esențial în societate – noi suntem mame, soții, surori, bunici, dar și lidere. Am învățat să nu uităm niciodată de propria noastră persoană. Aici ne-am văzut adevărata valoare. Am înțeles că noi reușim să ajungem mereu la ceea ce ne dorim, dar cel mai important este să nu ne neglijăm pe noi. Acest program are un impact destul de valoros: ne mobilizează, facem schimb de experiență, ne împărtășim succesele, dar și problemele și învățăm una de la alta. Am plecat și mai motivată să continui în tot ce fac pentru localitate”, declară directoarea executivă a AdB „Dor de casă”.

Alexandra Dimitrov: „Brandingul personal este și despre cum ne promovăm comunitatea”

Pentru Alexandra Dimitrov, directoarea executivă a Asociației de Băștinași „Baștina Nimoreni”, dezvoltarea satului Nimoreni este o prioritate absolută din momentul în care a decis să se implice în proiecte comunitare. Femeia are o viziune clară: să pună satul Nimoreni pe harta evenimentelor culturale și a dezvoltării durabile.

„Cultura, tradițiile și investițiile merg mână în mână. Dacă vrei să atragi sprijin pentru localitatea ta, trebuie să ai o imagine clară, să știi cine ești și cum să comunici acest lucru. Aici, la „altELE”, am înțeles cât de important este să îți creezi un brand personal puternic”, declară cu entuziasm Alexandra Dimitrov.

Printre proiectele ambițioase pentru 2025, Alexandra Dimitrov își propune să organizeze Festivalul Internațional al Dacilor din Străvechi, să modernizeze infrastructura locală prin achiziționarea unui tractor multifuncțional și a unor tomberoane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, dar și să dezvolte un Centru cultural multifuncțional, care va include un muzeu și ateliere de creație.

Experiența de la Centrul „Phoenix” din Rîșcani, unde a învățat despre brandingul personal alături de Victoria Dunford, i-a oferit o nouă perspectivă asupra modului în care poate atrage mai mult sprijin pentru proiectele comunității sale.

„Brandingul personal este esențial în munca mea, deoarece reprezint nu doar asociația noastră, ci și valorile și tradițiile pe care le promovăm în echipă. Am realizat cât de important este să îmi consolidez imaginea publică, să comunic mai eficient și să atrag sprijin pentru dezvoltarea localității. Femeile lidere trebuie să fie vizibile, să-și asume rolul de ambasadoare ale localităților lor. Doar așa putem atrage sprijin și investiții pentru viitorul nostru”, mai spune Alexandra Dimitrov, directoarea executivă a AdB „Baștina Nimoreni”.

Pentru doamna Alexandra, această a treia ediție a programului a fost un catalizator important, care i-a oferit instrumentele necesare pentru a deveni o lideră mai vizibilă și mai eficientă.

„Programul „altELE” este o oportunitate extraordinară pentru femeile care doresc să-și descopere puterea interioară, să-și șlefuiască abilitățile de lider și să contribuie activ la schimbarea comunităților lor. Această experiență mi-a oferit un impuls în plus pentru a continua să lupt pentru proiectele mele, să mă dezvolt și să creez o identitate puternică, atât pentru mine, cât și pentru satul nostru”, conchide Alexandra Dimitrov.

Feodosia Bivol: „Leadership-ul nu este o pasiune, este o responsabilitate”

„Când vezi cum alte localități se dezvoltă, te întrebi: „De ce nu-i și la noi așa? Leadership-ul înseamnă să treci de la întrebări la acțiune”, prin acest motto își poate începe povestea de succes Feodosia Bivol, directoarea executivă a Asociației de Băștinași „Obiectiv” din Țipala, Ialoveni. Chiar dacă a decis abia doi ani în urmă să se implice în activitățile și proiectele comunitare, pentru ea, leadership-ul este, întâi de toate, o datorie față de localitate.

În prezent, doamna Feodosia și echipa ei sunt în proces de implementare a primului proiect finanțat, dar până acum au reușit să stabilească parteneriate importante, care vor deschide drumul către dezvoltarea satului Țipala. Totodată, investesc în educația tinerilor și în dezvoltarea infrastructurii, cu scopul de a crea un mediu în care Diaspora să-și dorească să revină acasă.

„Astăzi, instruim tineri, dezvoltăm infrastructura și consolidăm legătura cu Diaspora. Sper să avem o comunitate mai unită și mai prosperă. Aș dori ca peste câțiva ani proiectele implementate să dea roade și peste un timp Diaspora să vrea să revină definitiv acasă, fiindcă aici vom avea infrastructură, economie și viață culturală așa cum își doresc locuitorii comunei Țipala”, spune Feodosia Bivol.

Una dintre cele mai puternice lecții învățate în aceste două zile a fost despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală, o lecție care a ajutat-o să se redescopere, să prioritizeze bunăstarea, dar și să aibă grijă de cei din jur.

„Noi, femeile, vrem să le reușim pe toate, dar de multe ori dăm prioritate societății și uităm de noi. În brandingul personal trebuie să existe o simbioză între viața socială și cea personală. Am învățat aici că trebuie să ne iubim pe noi mai întâi. Iar pentru toate femeile din localități aș avea un mic sfat: Începeți prin a vă iubi pe voi, doar așa o să puteți prioritiza corect problemele și rezolvarea lor va veni mai simplu”, povestește Feodosia Bivol.

„altELE” nu mai este doar un program, ci o tradiție care a crescut frumos și a adus împreună femei cu viziune și putere de schimbare. Cea de-a treia ediție a fost despre curaj, despre descoperirea propriei identități și despre dorința de a face un pas înainte. Toate participantele demonstrează prin exemplul propriu cum femeile pot deveni lidere adevărate, aprinzând flacăra schimbării mai întâi în asociațiile de băștinași și apoi în întreaga comunitate. Ele sunt cele care înfruntă provocările și le transformă în oportunități. Aceste femei inspiră prin acțiunile lor, motivându-i pe cei din jur să contribuie, fiecare în felul lui, la construirea unui viitor mai bun pentru toți.

AO Alianța asociațiilor de băștinași din Moldova