DOC Lista celor 133 de localități care au fost selectate pentru modernizarea drumurilor, prin Programul „Europa este aproape”

Un nou lot de 133 de proiecte va primi finanțare din bugetul de stat în cadrul programului „Europa este aproape”, a anunțat miercuri, 3 decembrie, Guvern. În următoarele zile, primarii satelor incluse în noul lot vor fi invitați să semneze contractele de finanțare, după care vor putea iniția achizițiile publice pentru selectarea antreprenorilor.

Astfel, programul „Europa este aproape” ajunge la 353 de proiecte aflate în execuție sau în pregătire, din totalul celor 579 selectate pentru realizare. Noul lot de 133 de proiecte se va adăuga celor 220 de proiecte lansate în luna iulie.

În total, peste 880 de mii de oameni din 561 de localități, precum și peste 2 mii de instituții publice, vor beneficia de drumuri și căi de acces mai moderne. Investițiile se referă la reabilitarea/construcția a 41 de km de drumuri locale de interes raional și municipal, 294 de km de drumuri comunale și străzi din interiorul localităților, 120 de km de căi pietonale și trotuare spre școli, grădinițe, instituții medicale și alte servicii publice.

Valoarea totală a proiectelor este de aproximativ 1,69 miliarde de lei, din care 1,5 miliarde de lei provin din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Autoritățile locale contribuie cu circa 190 de milioane de lei.

Progresele Programului „Europa este aproape”, în baza primelor 220 de proiecte lansate în vară, sunt până acum: 14 proiecte finalizate, 49 au lucrările executate și se află în proceduri de organizare a recepțiilor, 103 sunt în curs de execuție, 35 au contractele pregătite pentru începerea lucrărilor, 19 se află în proceduri de achiziții publice.

În ceea ce ține de Programul „Curtea Europeană”, în prezent, sunt în derulare 56 de proiecte, dintre care 50 se află în stadiul de execuție, iar 6 se află în proceduri repetate de achiziții. Totodată, pentru lista suplimentară a celor 32 de curți, anunțată anterior, săptămâna aceasta ar urma să fie lansate achizițiile publice pentru selectarea antreprenorilor, iar în următoarea perioadă vor fi lansate procedurile pentru serviciile de proiectare pentru încă 150 de curți, astfel încât lucrările să poată începe în februarie 2026.

Lista Noului Lot de 133 de Proiecte Pentru Modernizarea Drumurilor Locale by Ziarul de Gardă