DOC Fosta directoare interimară a SCM „Gheorghe Paladi” acuză ZdG că a contribuit direct la demiterea ei din funcție. Mihalcean ne-a transmis cerere prealabilă privind dezminţirea informaţiei

Luminița Mihalcean, fosta directoarea interimară a Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău, despre care Ziarul de Gardă a scris recent că un grup de medici îi cer demisia, acuzând-o de presiuni și management defectuos, și care a fost eliberată din funcție marți, 29 august, acuză Ziarul de Gardă că a contribuit direct la demiterea ei, lezându-i în mod abuziv, ilegal şi neîntemeiat demnitatea, onoarea şi reputaţia profesională.

Miercuri, 30 august, ZdG a recepționat o cerere prealabilă în numele şi interesul Luminiţei Mihalcea privind dezminţirea informaţiei. Cererea este semnată de avocata Elena Alexei.

„Informațiile difuzate au dus în mod direct la demiterea doamnei Mihalcean Luminiţa din funcţia de director interimar al spitalului, lezându-i în mod abuziv, ilegal şi neîntemeiat demnitatea, onoarea şi reputaţia profesională a petiţionarei, încălcând, grav prevederile art. 7 alin. (1) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, care consacră că orice persoană are dreptul la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale lezate prin răspândirea relatărilor false cu privire la fapte, a judecăţilor de valoare fără substrat factologic suficient”, se arată în cerere.

În documentul de mai jos găsiți cererea integrală.



Articolul intitulat Acuzații de corupție și presiuni asupra angajaților la Spitalul municipal „Gheorghe Paladi” a apărut în ediția print a ZdG la 16 august, iar online la 23 august.



Ancheta vizează cazul angajaților de la SCM „Gheorghe Paladi” care cereau demisia directoarei interimare, pusă în noiembrie 2022 în această funcție de Primăria Chișinău. Luminița Mihalcean era acuzată de colegii ei că nu are competențe manageriale, admite încălcări în procesul de achiziții publice, încălcări ale disciplinei și a regimului de muncă. Medicii se plângeau că sunt presați să demisioneze sau sunt transferați în alte subdiviziuni ale spitalului, fără să li se ceară părerea.

Medicii ne-au spus că edilul capitalei, Ion Ceban, le-ar fi promis să intervină, dar primăria a evitat să vorbească cu ZdG despre asta până la finalizarea anchetei de serviciu care trebuia să fie deja finalizată.

Înainte de a publica articolul, ZdG a încercat, de mai multe ori, să discute cu Luminița Mihalcean, care într-un final a blocat telefonul reporterului.

În încercarea de a discuta cu Luminița Mihalcean, vineri, 11 august, am mers la IMSP SCM „Gheorghe Paladi”. În anticamera instituției ni s-a transmis că Mihalcean a cerut ca reprezentanții mass-media să apeleze la serviciul de presă al instituției. Femeia din anticameră avea pregătită o bucată de hârtie cu numărul de telefon al purtătoarei de cuvânt a instituţiei medicale, Tatiana Onofrei.

Am contactat-o pe Onofrei, dar aceasta ne-a spus să revenim luni, întrucât se află în concediu medical.

Contactată telefonic, Luminița Mihalcean nu a răspuns la apel, dar ne-a transmis că se află într-o ședință și ne-a sugerat să îi scriem un mesaj.

Luni, 14 august, am contactat-o din nou. De această dată, de pe două numere de telefon. I-am lăsat inclusiv mesaje. După mai multe apeluri nepreluate, Mihalcean ne-a blocat unul dintre telefoane, iar când am încercat să o telefonăm de pe celălalt, ne-a întrerupt apelul și ne-a transmis printr-un SMS că se află în concediu și să-i lăsăm un mesaj. Deși i-am explicat că lucrăm la un material în care este vizată și că am dori să discutăm, aceasta nu ne-a răspuns la mesaje.

Am contactat-o repetat pe Onofrei, iar ea ne-a solicitat să-i transmitem lista de întrebări.

„Doamna Mihalcean este în concediu, dar am să încerc să discut cu dumneaei și să vă răspundă la întrebări în cel mai scurt timp”, ne-a spus purtătoarea de cuvânt a spitalului.

După ce i-am expediat întrebările, Onofrei ne-a scris: „am informat doamna director referitor la întrebările la care doriți să primiți răspuns. Doamna Mihalcean va răspunde când revine din concediu”.

Luminița Mihalcean a fost eliberată din funcția de directoarea interimară a Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău la 29 august. Decizia a fost anunțată de edilul Ion Ceban în cadrul unei ședințe de marți cu angajații instituției.

În cadrul ședinței, reprezentanții Primăriei Chișinău au informat angajații spitalului despre rezultatele anchetei de serviciu demarate la 31 iulie, după ce medicii au ieșit public să ceară demisia directoarei interimare.

Autorii anchetei susțin că nu au depistat carențe manageriale, însă situația psihologică în colectiv nu este bună, motiv pentru care s-a decis demisia Luminiței Mihalcean din funcția de directoare interimară.

„Comisia nu a depistat nimic. Nu a depistat nimic pentru că a lucrat în spital 2 zile. Au audiat angajații și atât. Înregistrările au fost analizate de un grup de psihologi, care au ajuns la concluzia că situația psihologică nu este bună, astfel au demis-o pe Luminița Mihalcean din funcția de directoare interimară”, ne-a transmis un angajat al SCM „Gheorghe Paladi” care a participat la întâlnirea cu reprezentanții Primăriei Chișinău.



Până la numirea unui director selectat în urma concursului care trebuie să fie organizat de Ministerul Sănătății, funcția de director interimar va fi asigurată de Vasile Guzun, vicedirector medical interimar în cadrul IMSP SCM „Gheorghe Paladi”.