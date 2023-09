DOC Cum a ajuns o asociație de proprietari din capitală să se autodenunțe la Primăria Chișinău, după ce a reparat un drum, fără a avea autorizație: „Ne-au spus că nu au bani în buget”

Asociaţia de Proprietari din Condominiu A0150-0162, care gestionează un ansamblu rezidenţial de pe strada Carierei 5 din capitală, a depus la Primăria municipiului Chișinău și la Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU) un autodenunț prin care cere să fie recunoscută drept vinovată de încălcarea legislației în vigoare, după ce a reparat, „din cont propriu”, o porțiune a carosabilului, fără însă a avea autorizația necesară.

Reprezentanții Asociației susțin că totul a început pe 28 octombrie 2022, atunci când au expediat o cerere Preturii sectorului Râșcani prin care solicitau reabilitarea drumului de pe strada Carierei 5. Mai exact, este vorba despre tronsonul bulevardul Renașterii – strada Calea Orheiului. Scrisoarea a fost redirecționată și către Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație (DGTPCC), în prezent – Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU).

Pe 16 noiembrie 2022, Asociația susține că s-a adresat direct cu o cerere către DGMU. Au mai urmat o serie de scrisori către instituțiile responsabile. Ultimele, conform reprezentanților Asociației, au fost expediate pe 28 iunie 2023.

La aproape un an de la solicitările locatarilor, șeful DGMU, Vitalie Mihalache, a expediat un răspuns președintelui Asociației, Dorel Rusu, în care se menționează că „infrastructura rutieră din municipiul Chișinău are termenul de exploatare depășit, iar finanțarea insuficientă a ramurii tinde spre executarea lucrărilor de întreținere curentă în volume restrânse față de necesitățile reale”.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, președintele APC A0150-0162, Dorel Rusu, a declarat că Asociația a înaintat în octombrie 2022 toate demersurile cu privire la necesitatea reparării drumului respectiv, tocmai pentru ca lucrările să fie incluse în bugetul pentru anul curent.

În contextul în care Asociația a reparat porțiunea respectivă de drum fără însă a avea autorizație, Dorel Rusu susține că aceasta s-ar putea alege cu o amendă.

„(…) Ei ne-au spus că nu au bani în buget și că pe viitor vor ține cont (…). Am înțeles că exact cum timp de un an nu au reacționat la scrisori, luând în calcul și ultimul răspuns pe care l-am primit la cererea noastră care era de fapt un răspuns evaziv, mi-am dat seama că n-o să mai revină nimeni la acest drum până n-o să solicităm în continuare și nu era clar cât urmează să așteptăm. Noi nu am avut o dată expres că în 2024, de exemplu, o să fie inclus. Intenționat s-au început toate demersurile în octombrie pentru a fi incluse eventual în bugetul pentru anul 2023 (…).