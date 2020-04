DOC/ Amendat cu 22,5 mii lei pentru o plimbare într-o pădurice. Oamenii legii susțin că chișinăuianul ar fi interpretat greșit Dispozițiile Comisiei Situații Excepționale. Un avocat contrazice poliția

Un locuitor al capitalei în vârstă de 41 de ani a fost amendat cu 22,5 mii de lei, după ce luni, 13 aprilie, a ieșit la o plimbare într-un parc din apropierea casei. Bărbatul susține că procesul verbal nu a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și l-a contestat. Oamenii legii însă afirmă că acesta a interpretat greșit Dispozițiile Comisiei pentru Situații Exceționale (CSE).

Contactat de Ziarul de Gardă, bărbatul, care a solicitat să nu-i fie făcută publică identitatea, a relatat că, în după amiaza zilei de luni, 13 aprilie, a decis să iasă la plimbare, pentru a se detașa de la muncă. Inițial, afirmă că intenționa să meargă de-a lungul bulevardului Dacia, însă susține că erau „mulți oameni”, motiv pentru care s-a îndreptat spre ieșirea din oraș, ajungând astfel într-o pădurice din apropiere.

„Nu știam ce e acolo, am văzut că nu sunt oameni și pur și simplu am mers spre lacul din pădurice. Când am ajuns la lac, s-a apropiat un echipaj de poliție și mi-au spus că eu am încălcat, că nu am voie să mă aflu în locuri publice. Mi-au întocmit proces-verbal pentru că aș fi ignorat Decizia nr. 3 a CSE, care interzice aflarea persoanelor în locuri publice. Eu le-am spus și am scris pe procesul verbal că nu sunt de acord cu el. Dar ei mi-au pus amendă de 22,5 mii de lei”, relatează locuitorul capitalei, care a cerut să nu-i publicăm identitatea.