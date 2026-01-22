Directoarea Centrului de plasament pentru copii din Bălți a încuiat ușile în fața Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. Vizita era legată de un presupus abuz sexual asupra unei minore

Directoarea interimară a Centrului de plasament pentru copii în situație de risc „Drumul spre casă” din municipiul Bălți a refuzat să prezinte documentele solicitate și nu a permis accesul în interiorul instituției reprezentantei Direcției Drepturile Copilului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Vizita de monitorizare a fost planificată ca urmare a sesizării din oficiu privind un presupus abuz sexual comis asupra unei minore aflate în plasament, anunță Vasile Coroi, avocatul Poporului pentru drepturile copilului.

Potrivit acestuia, la data de 20 ianuarie, directoarea centrului a condiționat realizarea vizitei de monitorizare de obținerea aprobării Agenției Teritoriale de Asistență Socială și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aprobări neprevăzute de lege, incompatibile cu însăși esența mandatului Ombudsmanului.

ZdG a contactat Centrul de plasament pentru copii în situație de risc „Drumul spre casă” și s-a confirmat că directoarea interimară este Ecaterina Figurina. Însă, fiind „plecată cu copiii”, nu am avut ocazia să-i adresăm întrebări.

În comunicat se arată că, deși reprezentanta Avocatului Poporului pentru drepturile copilului i-a explicat cadrul legal aplicabil, inclusiv faptul că obstrucționarea accesului, refuzul de a permite exercitarea atribuțiilor legale ale Ombudsmanului Copilului, constituie imixtiune în activitatea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului și atrage răspunderea prevăzută de art. 320 din Codul contravențional, directoarea a manifestat o atitudine indiferentă față de explicațiile oferite și a părăsit perimetrul instituției.

Mai mult decât atât, aceasta a încuiat ușa centrului, deși în interior se aflau copii și personalul instituției, fapt ce amplifică îngrijorările legate de respectarea drepturilor copiilor aflați în plasament.

Oficiul Avocatului Poporului subliniază că împiedicarea vizitei de monitorizare subminează mecanismele de prevenire a abuzului față de copii, trezind îngrijorări rezonabile privind siguranța și integritatea fizică și psihică a copiilor aflați în plasament.

Pe cazul dat, Ombudsmanul Copilului a sesizat Inspectoratul de Poliție și Procuratura mun. Bălți, în vederea investigării aspectelor menționate prin prisma art. 320 din Codul contravențional. De asemenea, a fost transmis un demers Agenției Teritoriale de Asistență Socială și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în vederea intentării procedurii disciplinare privind acțiunile directoarei interimare a centrului de plasament și informării/ instruirii profesioniștilor din sistemul de protecție a copilului despre obligațiile acestora în contextul exercitării atribuțiilor Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.

Anterior, în 2024, Ombudsmanul Copilului s-a mai sesizat din oficiu asupra unui caz vizând un copil plasat în acest centru de plasament, care s-a sinucis.