31 de persoane străine au fost reținute la frontieră în 2025, dintre care 14 prezentau leziuni corporale

În perioada 01 ianuarie – 01 decembrie 2025, 31 de persoane străine au fost reținute de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, dintre care 14 prezentau leziuni corporale, transmite Oficiul Avocatului Poporului.

Totodată, autoritățile de frontieră au fost sesizate de localnici cu privire la identificarea unei persoane străine aflate în stare de inconștiență în zona de frontieră. Potrivit notelor informative, leziunile respective au fost suferite anterior reținerii de către autorități, iar în 12 cazuri persoanele au necesitat și au fost transferate către instituții medicale pentru îngrijiri de specialitate.

„Frontiera este adesea primul contact al unei persoane cu autoritățile statului, iar pentru mulți – în special pentru străini aflați în situații de migrație, vulnerabilitate sau risc – acest moment poate fi marcat de teamă, epuizare și incertitudine. Indiferent de statutul juridic, fiecare persoană reținută la frontieră are dreptul la viață, siguranță, integritate fizică și tratament uman, drepturi care trebuie garantate în orice circumstanță”, transmite Avocatul Poporului.

La fel, la Aeroportul Internațional Chișinău au fost raportate 7 cazuri de aplicare a forței fizice și a mijloacelor speciale față de pasageri, în contexte ce au vizat nesupunerea, comportamentul agresiv, tulburarea ordinii publice sau încălcarea regimului de frontieră.