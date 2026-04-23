DECLARAȚIE „Condamnăm atacul lansat de partidul MAN la adresa mai multor jurnaliști, activiști civici și membri ai organizațiilor societății civile”. Mai multe organizații cer formațiunii politice să prezinte scuze

Mai multe organizațiile neguvernamentale de media, printre care Asociația „Media-Guard”, organizație parteneră a Ziarului de Gardă, condamnă „tentativa abjectă” a Partidului Politic Mișcarea Alternativa Națională (MAN) de a discredita imaginea mai multor jurnaliști, activiști civici și membri ai organizațiilor societății civile, „prin asocierea lor, în mod insinuant și denigrator, cu o pretinsă «caracatiță» a partidului de guvernământ”.

Centrul pentru Jurnalism Independent și cele cinci organizații cosemnatare solicită membrilor partidului MAN să înceteze „atacurile de stigmatizare la adresa jurnaliștilor, activiștilor civici și membrilor organizațiilor din societatea civilă și să prezinte scuze persoanelor vizate în postarea denigratoare din 23 aprilie”.

În plus, se face apel către toți actorii politici să „respecte independența editorială, libertatea de exprimare și rolul esențial al organizațiilor de media în protejarea interesului public”.

„La 23 aprilie, pe pagina „MAN – Mișcarea Alternativa Națională” de pe rețeaua Facebook a fost publicată o postare cu conținut denigrator la adresa mai multor reprezentanți mass-media, organizații necomerciale și persoane publice, prezentate în mod insinuant ca făcând parte din așa-numita „Caracatiță PAS / Media”. Prin text și reprezentarea grafică utilizată, autorii postării recurg la etichetări politice și insinuări grave. Acest mesaj depășește limitele unei critici politice legitime și reprezintă un atac direct la adresa presei independente, a organizațiilor de media și a societății civile. Etichetarea, stigmatizarea și încercările de a valida ideea că instituțiile media independente sau organizațiile necomerciale ar face parte dintr-o rețea controlată politic nu constituie altceva decât o tentativă de intimidare și discreditare publică. Retorica utilizată de partidul MAN contribuie direct la deteriorarea climatului democratic și subminarea încrederii publicului în jurnalismul independent, alimentează ostilitatea față de jurnaliști și față de organizațiile care susțin libertatea presei. Subliniem că politicienii și partidele au o responsabilitate sporită de a nu incita la ostilitate împotriva presei și a organizațiilor societății civile. Într-o societate democratică, activitatea jurnalistică și civică poate fi supusă contestării atunci când există obiecții, prin argumente, probe și dezbatere publică onestă, nu prin insinuări, materiale grafice denigratoare și campanii de discreditare”, se arată în declarație.

Joi, ZdG a publicat articolul „Mită de 600 de mii de lei pentru un cumătru, funcționar la o direcție municipală, recunoscută în instanță”, în care a scris despre cum administratorul unei firme a relatat cum i-a oferit 600 de mii de lei drept mită unui cumătru de-al său, care era angajat al Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare din cadrul Consiliului municipal Chișinău, după ce firma sa a fost subcontractată pentru a efectua lucrări la rețelele inginerești ale unor blocuri din capitală.

Contractul de subantrepriză valora 2,28 milioane de lei și fusese semnat nu cu autoritățile municipale, ci cu o firmă care câștigase dreptul să execute acele lucrări, în urma unui acord-cadru, procedură care permite evitarea organizării unor licitații publice.

Administratorul firmei care a oferit mita și-a recunoscut vina, a oferit detalii, iar în urma negocierilor cu procurorul care instrumentează dosarul, s-a ales cu o condamnare la trei ani de închisoare cu suspendare și o amendă de 265 de mii de lei, pedeapsă aprobată de instanță.