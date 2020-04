De la doctor la doctor: Lucrătorii medicali dintr-un spital din țară ar fi impuși să-și doneze o zi din salariu. Ce spune directorul instituției medicale

Lucrătorii medicali din cadrul IMSP Spitalului Clinic Municipal din Bălți vor dona o zi din salariu. Un medic din cadrul instituției, sub protecția anonimatului, a comunicat pentru Ziarul de Gardă că mai mulți colegi de-ai săi, de fapt, nu sunt împotriva acestui „caz nobil”, însă sunt nemulțumiți că, din micul salariu pe care îl au, aceștia sunt nevoiți să mai rupă o bucățică. Doctorul a subliniat faptul că nu vede rostul respectivei donații în contextul în care banii oricum sunt redirecționați pentru medici.

Doctorul din cadrul instituției medicale, sub protecția anonimatului, ne-a povestit că angajații din cadrul secției au primit în dimineața zilei de marți, 7 aprilie, lista cu lucrătorii medicali, unde trebuie să-și depună semnăturile precum că sunt ,,de acord” să doneze o zi din salariul lor în lupta cu virusul COVID-19.

De cealaltă parte, directorul IMSP Spitalului Clinic Municipal din Bălți, Serghei Rotari, neagă că ar fi impus pe cineva să semneze în listă, iar lucrătorii din instituția pe care o conduce nu sunt obligați să doneze.

,,Noi avem un cont deschis, unde până la ora actuală avem 625 de mii de lei adunați. Au fost agenți economici care au adus bani în numerar. O altă inițiativă a fost a unui colectiv de pe ambulanță care a decis să-și doneze o zi de muncă. Eu am 36 de ani de când sunt în această funcție și știu cum dă lumea banul pe care îl are. Pentru unul bogat, dă 10 lei și nici nu-l doare capul. O infirmieră din cadrul instituției noastre, are grad de invaliditate, a venit și a donat 2 000 de lei pentru cei infectați. Altă persoană din colectiv a venit și ne-a adus 5 000 de lei. De exemplu, eu am donat o zi de muncă. Nimeni nu a fost impus. Unul are dorință, altul nu are. Iar persoana care v-a zis că administrația i-a impus să doneze este fără semn de educație. Lasă să vină la mine și să-mi arate cine din colectiv este impus, acum, când este această nevoie”, ne-a declarat Serghei Rotari.