De ce unii se infectează, iar alții nu? Cum au decurs lucrurile în unele familii după ce unul dintre membri a fost diagnosticat cu COVID-19

În timp ce în unele familii nicio persoană care a intrat în contact sau chiar a locuit într-o casă cu un membru al familiei diagnosticat cu COVID-19, nu s-a infectat, în alte familii, în câteva zile, de la membrul diagnosticat cu noul coronavirus s-a infectat întreaga familie.

Ziarul de Gardă a discutat cu astfel de familii pentru a înțelege în cât timp a ajuns virusul de la un membru al familiei la altul. Specialiștii, însă, susțin că nu există o listă fixă cu privire la anumite moduri generale prin care coronavirusul se răspândește de la o persoană la altă, însă afirmă că sunt anumite categorii de persoane care se pot infecta mai repede decât altele, iar altele care pot avea coronavirus în formă ușoară, fără niciun fel de simptome.

Din cauza lipsei de empatie și de frica judecății de către societate, o familie ne-a povestit cum au decurs lucrurile la ei acasă după ce unul dintre membri s-a întors de peste hotare fiind infectat cu COVID-19, însă ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul.

„Când trece lumea pe lângă poarta lor, toți arată cu degetul și spun că aici trăiește acel cu coronavirusul. Pot să vă arăt și vouă”, ne-a comunicat vânzătoarea de la magazinul din satul în care locuiește familia.

Astfel, cei doi soți, sub protecția anonimatului, ne-au povestit cum a ajuns virusul la ei acasă.

Cei doi soți sunt căsătoriți de aproape 20 de ani și tot de atâția locuiesc într-o casuță dintr-un sat de la nordul țării. Au copii, dar nu stau cu ei. De câțiva ani bărbatul în vârstă de 50 de ani conduce mașini de mare tonaj, pe curse mai mult internaționale, decât naționale, principala destinație fiind Moscova, dar și alte orașe din Fedarația Rusă.

Bărbatul ne-a comunicat că la începutul lunii aprilie, ultima dată când s-a pornit din Federația Rusă spre casă, acolo erau puțini cei care nu cunoșteau practic nimic despre noul coronavirus, doar că situația nu era atât de avansată ca în R. Moldova.

„Acolo, în Rusia, inițial nu toți credeau și se temeau. Este și asta că acolo mai greu s-au luat unele măsuri, la ruși mai greu a ajuns și s-a răspândit coronavirusul. Aici la noi, deja era stare de urgență, acolo încă nu”, ne-a comunicat bărbatul.

De unde a luat virusul și cum s-a infectat cu COVID-19, bărbatul spune că nu știe, dar este sigur că „a venit cu el din Federația Rusă”.

„N-am nicio idee, probabil de la baieții de acolo care au încărcat și descărcat marfa. Nu știu dacă am băut după cineva, dar știu că am dat mâna cu mai mulți oameni. Știu precis că deja de când m-am pornit de acolo, îmi era rău, nu tare, dar periodic aveam frisoane și tare, tare tușeam. Întruna. Am crezut că o să ajung acasă și o să-mi fie altfel”, ne-a comunicat bărbatul.

Până a ajunge să fie testat pozitiv și internat la spitalul raional Edineț, bărbatul a intrat în contact cu soția. Au stat împreună acasă trei sau patru zile.

„Îi era tare rău, tușea foare tare și foarte grav, avea febră și gâtul roșu. Deja l-au dus la spital”, ne-a povestit soția bărbatului.

Femeia spune că știa că există riscul de infecție cu coronavirus și că deși s-a spălat frecvent pe mâini sau nu a băut din aceeași ceașcă cu soțul ei, aproape tot timpul a stat aproape de el.

„Aveam grijă la veselă, la cerșafuri, mereu ștergeam, spălam, dar tot timpul am stat cu el”, ne-a spus femeia.

„A doua zi m-am dus la spital să mă testeze și pe mine pentru COVID-19”

Soția bărbatului testat pozitiv cu Covid-19 ne-a comunicat că, în afară de ea, în contact cu soțul ei a intrat și o soră medicală de la ambulatoriul din sat, care la rândul ei a mers acasă și a intrat în contact cu toată familia sa. Atât femeia cât și familia asistentei medicale, au fost plasate ulterior în regim de autoizolare.

Femeia spune că la o zi după ce soțul ei a fost internat în stare gravă la spitalul raional din Edineț cu suspecții de Covid-19, și ea a început să se simtă rău și a chemat ambulanța, fiind trasportată la spitatul din Briceni.

„În total 3 zile am stat împreună acasă, iar în a patra zi am început să mă simt și eu rău. A doua zi după ce l-au internat pe soț, m-am dus la spital, le-am zis despre soț și că am intrat cu el în contact și tot ce m-au intrebat. Am cerut să fiu testată și eu. Aveam febră și eu”, ne-a spus femeia.

Femeia – testată negativ și plasată în regim de autoizolare

După ce soțul ei a fost testat pozitiv pentru coronavirusul de tip nou, ulterior, având febră și simțindu-se rău, și femeia a fost testată pentru COVID-19, rezultatul în cazul ei fiind negativ.

„Mi-au făcut testul. La mine a ieșit negativ. Eu nici nu aveam așa simptome ca el. Aveam frisoane, capul mă durea, dar deja poate și de frică, nici nu mai știu. Lui, în schimb, îi era tare rău”, ne-a spus femeia.

După testare, autoritățile i-au cerut să stea 14 zile în regim de autoizolare, plasându-i o panglică galbenă pe care scria „Trecere interzisă” de-a lungul porții. Aici femeia ne-a explicat și de ce nu vrea să-i publicăm numele de familie.

„Treceau și arătau cu degetul la panglică, parcă eram niște criminali. Mașinile încetineau special pentru a se uita spre ograda noastră. Chiar și acum unii fug de noi parcă am avea păduchi sau râie. Nu dă Doamne la nimeni”, mărturisește femeia.

Cât despre asistenta medicală care a intrat în contact cu bărbatul diagnosticat cu COVID-19, atât ea cât și membrii familiei sale timp de 14 zile cât s-au aflat în regim de autoizolare, nu au prezentat simptome de infecție cu noul coronavirus.

Acum câteva zile, după câteva săptămâni de spitalizare, bărbatul a fost externat și spune că se simte bine, dar încă mai urmează tratament pentru alte afecțiuni pe care le are.

În timp ce în unele familii în care un membru avea coronavirus, chiar dacă au stat câteva zile în aceeași încăpere până a fi testat și diagnosticat, niciun alt membru sau persoană cu care a intrat în contact nu s-a contaminat cu noul Coronavirus, în alte familii de la un membru care s-a infectat cu COVID-19 la locul de muncă, în câteva zile s-a infectat întreaga familie.

Cum s-a infectat familia Comanici din satul Sofia: „Din 4, în 4 zile ne-am infectat toți”

Membrii familiei Comanici din satul Sofia, raionul Hîncești sunt unii dintre primii oameni care au fost testați pozitiv în R. Moldova pentru coronavirusul de tip nou.

Ziarul de Gardă a scris anterior despre povestea medicului Alexandru Comanici, care este asistent medical și de mai bine de șapte ani activează la oficiul medical din satul vecin – Bălceana, una dintre primele localități plasate în carantină. Atunci, bărbatul ne-a relatat cum s-a infectat cu Covid-19 la locul de muncă, după ce a interacționat cu prima persoană răpusă de coronavirus în R. Moldova – o femeie de 61 de ani venită din Italia, dar și cum împreună cu membrii familiei sale s-au tratat de el.

Astăzi, însă, ZdG a discut cu Alexandru pentru a afla la câte zile de la contactul cu femeia infectată de COVID-19 a început să aibă simptome și cum s-a infectat întreaga lui familie – soția și cei doi copii.

Asistentul medical spune că primele simptome la el au apărut cam la 4 zile de la primul contact cu femeia infectată cu COVID-19. După 4 zile după ce femeia a vizitat punctul medical, Alexandru povestește că a început să aibă febră, fără oricare alte simptome.

„După patru zile după ce am intrat în contact cu doamna infectată cu COVID-19 am făcut febră, febră constantă, 38 tot timpul. Atunci încă nu știam despre ce este vorba. Am început să iau tratament, antigripale. Atât. Atunci nu se știa încă despre ce este vorba. Nici nu bănuiam. Nu am avut alte simptome, decât febră. Dureri în gât sau altceva – nimic. Doar febră”, ne-a comunicat Alexandru.

Peste 4 zile de când Alexandru a început să ia antigripale, și familia lui – soția și cei doi copii au făcut febră. Mai exact Alexandru a început să prezinte primele simptome la 4 zile după contactul cu femeia infectată, iar membrii familiei sale la 4 zile după ce au intrat în contact cu el.

„La o distanța cam de tot 4 zile, după ce eu am început a avea febră eu, atât soția cât și copiii au făcut și ei febră. Nu aveau alte simptome. Exact ca și mine, toți aveau doar febră. Când au făcut febră și ei, n-am mai așteptat și am mers la spital”, ne-a comunicat Alexandru.

L-am întrebat pe Alexandru cum anume crede el ar fi putut să ia virusul de la femeia infectată și să-l transmită membrilor familiei sale, însă acesta spune că nu știe cum s-a întampla acest lucru, gândindu-se că cel mai probabil prin secreţiile răspândite în aer.

„Eu în tot acel timp cât am fost în contact cu doamna infectată cu coronavirus eliminam deja virusul, cel mai probabil eram deja și eu purtător, doar că nu aveam alte simptome. Pe suprafețe, prin aer. Nu știm prin ce s-a transmis de la unul la altul. Cam la 4 zile a apărut la mine și peste alte 4 zile la soție și copii. Chiar nu știu, nimeni încă nu știe cu exactitate cum se transmite de la unul la altul”, ne-a mai comunicat Alexandru.

Cum se răspândeşte COVID-19?

Potrivit specialiștilor de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), oamenii se pot îmbolnăvi de COVID-19 de la alte persoane care au virusul.

Boala poate fi transmisă de la o persoană la alta prin secreţii sub formă de picături mici, care sunt răspândite atunci când persoana infectată tuşeşte sau strănută. Aceste picături se aşează pe obiectele şi suprafeţele din jur. Alte persoane se îmbolnăvesc de COVID-19 atingând aceste obiecte sau suprafeţe, apoi atingându-şi ochii, nasul sau gura.

Oamenii pot, de asemenea, să se îmbolnăvească de COVID-19 dacă respiră direct secreţiile răspândite de o persoană infectată care tuşeşte sau strănută. Acesta este motivul pentru care este important să staţi la mai mult de 1 metru de o persoană bolnavă.

Tot specialiștii de la OMS susțin că evaluează cercetările în curs de desfăşurare a modului în care COVID-19 este răspândit şi vor continua să împărtăşească rezultatele actualizate, anunțând că, deocamdată, principala modalitate de răspândire a bolii este prin picături expulzate de cineva care tuşeşte sau strănută.

Întrucat riscul de infecţie COVID-19 de la cineva care nu prezintă nici un fel de simptome este foarte mic, multe persoane bolnave de COVID-19 prezintă doar simptome uşoare. Acest lucru este valabil în special în primele etape ale bolii. Prin urmare, este posibilă îmbolnăvirea de COVID-19 de la cineva care are, de exemplu, doar o tuse uşoară fără să se simtă rău, spun specialiștii OMS.

De ce unele persoane care intră în contact cu un pacient diagnosticat cu COVID-19 se contaminează, iar altele nu?

Organizația Mondială a Sănătății anunță că încă se strâng informaţii despre modul în care COVID-19 afectează oamenii. Totuși, potrivit OMS există câteva grupuri de persoane care se pot contamina mai repede decât altele. Persoanele în vârstă şi persoanele cu afecţiuni medicale preexistente (cum ar fi hipertensiunea arterială, boli de inimă sau diabet, probleme respiratorii ) par să dezvolte o formă gravă de boală, mai des decât celelalte categorii. Și persoanele care au tulburări periodice de imunitate – a cărei rezistență a organismului față de acțiunea microbilor patogeni sau a produșilor toxici este scăzută sunt predispuse la o contaminare rapidă.

Persoanele care însă nu au nicio afecțiune medicală și au imunitate, cu unele excepții, se pot contamina mai greu sau pot prezenta, mai des, simptome uşoare ale infecției cu Covid-19, simptome care cu ajutorul unui tratament antigripal pot dispărea până la 14 zile.

Până acum, în R. Moldova au fost confirmate 4284 de cazuri de infecție cu noul coronavirus, iar 133 de persoane au decedat din cauza virusului (SARS-CoV-2).

Pe 16 martie curent, în R. Moldova a fost instituită stare de urgență pentru 60 de zile, până la 15 mai 2020, în legătură cu pandemia de COVID-19.