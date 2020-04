Povestea unei familii din Hâncești în care toți patru membri au avut coronavirus, dar au învins: „Noi am hotărât că dacă o să ne păstrăm calmul, nu va fi nimic strașnic”

Familia Comanici din satul Sofia, raionul Hâncești, a reușit să învingă coronavirusul. După ce acum două săptămâni toți cei patru membri ai familiei au fost diagnosticați pozitiv cu Covid-19, soții, împreună cu cei doi copii, au fost externați luni, 30 martie, din spitale și s-au întors acasă. Acum, familia respectă recomandările medicilor, s-a autoizolat la domiciliu pentru 14 zile și povestește cu bucurie că „se simt foarte bine”. Tot luni a fost externat și soțul primei paciente decedate din cauza noului coronavirus din satul Bălceana, tot din raionul Hâncești.

Alexandru Comanici are 31 de ani și locuiește împreună cu familia în satul Sofia, localitate care a intrat printre primele în carantină. Bărbatul este asistent medical și de mai bine de șapte ani activează la oficiul medical din satul vecin – Bălceana, localitate aflată în carantină din 16 martie. Bărbatul relatează că s-a infectat cu Covid-19 la locul de muncă, după ce a interacționat cu femeia venită din Italia, prima pacientă confirmată pozitiv cu noul coronavirus în localitate.

Asistentul medical spune că primele simptome le-a simțit după patru zile. „Primele zile aveam febră și simțeam oboseală, nu părea nimic complicat, dar peste o săptămână simptomele s-au accentuat”, relatează acesta. Simptomele celorlalți membri ai familiei au apărut peste o săptămână, după ce Alexandru a intrat în contact cu femeia infectată.

„Ne simțeam în pericol, de aceea când am aflat că femeia are coronavirus, nu am mai așteptat nimic, am chemat imediat ambulanța și am plecat toată familia la spital. Eram sigur că sunt infectat, iar familia dacă a fost în contact cu mine, era sub semnul întrebării și nu avea rost să aștepte să mai apară alte simptome, pe lângă febra pe care deja o aveau”, relatează bărbatul.