Cum vor putea afla cetățenii ce date le-au fost accesate în urma atacului cibernetic? Detalii de la autorități

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a anunțat că pregătește un mecanism prin care cetățenii vor putea afla ce date personale le-au fost accesate neautorizat în urma atacului cibernetic asupra sistemelor guvernamentale din luna octombrie 2026. AGE scrie că termenul stabilit pentru punerea la dispoziție a noii funcționalități în EVO este 27 noiembrie 2026.

Informațiile vor putea fi obținute prin două modalități:

1. Direct în EVO

AGE scrie că dezvoltă o funcționalitate în aplicația EVO și în cabinetul personal din portalul evo.gov.md, prin care fiecare persoană, după autentificarea cu semnătura electronică, va putea verifica dacă datele sale au fost accesate neautorizat și, după caz, ce informații au fost vizate.

Această opțiune va permite consultarea informațiilor în mod individual, într-un mediu securizat, fără necesitatea depunerii unei solicitări separate, se arată în comunicat.

2. Depunerea unei petiții

Conform sursei citate, persoanele care nu utilizează EVO sau preferă să folosească altă modalitate vor putea solicita informațiile direct de la AGE, prin una dintre următoarele căi:

Online, pe platforma edemocratie.gov.md sau la [email protected] prin depunerea unei petiții semnate electronic.

Prin poștă, expediind o petiție semnată olograf la adresa AGE.

Personal, prin depunerea unei petiții semnate olograf la sediul AGE.

În paralel, continuă verificarea și consolidarea informațiilor privind datele extrase neautorizat, se arată în comunicat. Verificările sunt efectuate de AGE, Agenția pentru Securitate Cibernetică și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

Maia Sandu, după ședința CNS: Peste 450 de mii de cetățeni, afectați de atacul cibernetic. Instituțiile au prezentat cronologia și deficiențele sistemului

Astăzi, 6 noiembrie, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a organizat o conferință de presă după ședința Consiliului Național de Securitate, cu privire la atacurile cibernetice din octombrie 2026. Sandu, a declarat că datele a peste 450 de mii de cetățeni au fost accesate în urma atacului cibernetic asupra sistemelor guvernamentale. Potrivit șefei statului, cifra este mai mică decât cea vehiculată anterior, dar rămâne una semnificativă.

„Comunicarea instituțiilor statului despre incident a fost întârziată și nu a răspuns tuturor îngrijorărilor oamenilor. Lipsa unui protocol de comunicare pentru asemenea situații a dus la ezitări și reacții. Ultimele evaluări arată că au fost accesate date a peste 450 de mii de cetățeni, o cifră mai mică decât cea care s-a vehiculat în ultimele zile, dar oricum este o cifră mare. Acești oameni urmează să fie notificați de către AGE”, a precizat Maia Sandu.

