În ultimele zile, două drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova, în urma atacurilor Rusiei asupra Ucrainei. De la începutul anului au fost înregistrare 69 de incidente

O dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, pe 4 noiembrie, în zona localităților Camenca, din regiunea transnistreană, și Vărăncău, raionul Soroca. O zi mai târziu, fragmentele unei drone au fost depistate în extravilanul localității Gordinești, raionul Rezina. Acestea nu conțineau încărcătură explozivă, anunță Ministerul Apărării.

Potrivit instituției, incidentele au avut loc în contextul atacurilor continue ale Federației Ruse asupra Ucrainei, desfășurate în perioada 1-6 noiembrie, care au provocat distrugeri și victime în rândul populației civile.

De la începutul anului 2026, în R. Moldova au fost înregistrate 69 de incidente de încălcare a spațiului aerian. Începând cu anul 2022, numărul total al incidentelor consemnate a ajuns la 106, precizează Ministerul Apărării.

Instituția avertizează că lipsa unor consecințe grave în urma acestor incidente nu diminuează riscurile pe care le prezintă și evidențiază vulnerabilitățile teritoriului R. Moldova în contextul războiului din Ucraina.

În acest context, Ministerul Apărării susține că este necesară consolidarea din timp a capacităților de apărare și de reacție ale Armatei Naționale, pentru asigurarea securității statului.

Totodată, instituția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să informeze imediat autoritățile, prin apelarea Serviciului unic de urgență 112, dacă depistează drone sau fragmente ale acestora.