Circa 15 miliarde de lei au fost cheltuiți de către cetățenii R. Moldova pentru cumpărături de pe platformele online, inclusiv Temu. Ministra Finanțelor Belous: „Era o concurență neloială pentru oamenii care plăteau taxe”

Circa 15 miliarde de lei au fost cheltuiți de către cetățenii R. Moldova pentru cumpărături de pe platformele online din străinătate, în special, produse comandate de pe platforma Temu, fiind introduse în țară peste 11,2 milioane de colete, a declarat ministra Finanțelor, Victoria Belous, în contextul aplicării, de la 1 noiembrie, a taxei pe valoarea adăugată (TVA) de 20% pentru coletele din străinătate.

„Era o concurență neloială pentru oamenii care plăteau taxe, impozite, aveau angajați și așa mai departe”, a declarat Victoria Belous în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PROTV.

La fel, Belous a precizat că în țară ajung zilnic circa 10 mii de colete. Ministra a explicat că aplicarea TVA-ului pentru comenzile din străinătate a fost necesară pentru a asigura condiții echitabile de concurență pe piață și pentru a proteja comercianții autohtoni, care își achită obligațiile fiscale.

Responsabilitatea colectării TVA-ului revine operatorilor poștali care introduc coletele în Republica Moldova. Aceștia declară taxa la Serviciul Vamal și o transferă ulterior la bugetul de stat.

„Ei își asumă. Fie percep cota TVA de la consumator, fie o colectează de la platformă. Sunt liberi să decidă”, a precizat ministra.

De la 1 ianuarie 2027, la TVA-ul de 20% se va adăuga și o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare colet, indiferent de valoarea acestuia, pentru a acoperi cheltuielile suportate de Serviciul Vamal.

De la 1 noiembrie, un colet care conține produse în valoare de 1000 de lei îl costă pe cumpărător 1200 de lei, iar de la 1 ianuarie 2027, acesta va achita 1212 lei.

În primele zile de aplicare a noilor reguli au fost declarate peste 63 de mii de colete cu o valoare mai mică de 150 de euro, iar operatorii poștali au transferat deja TVA-ul colectat la bugetul de stat. Autoritățile estimează că noul sistem de taxare va genera aproximativ un miliard de lei anual.